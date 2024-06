Már korábban is kimutatták a hazai édesburgonya gumójában azt a vírust, ami klorotikus törpülést okoz. A mostani eredmények ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a batáta szaporítóanyag-előállításában is igazodott a kórokozó jelenléte.

Az úgynevezett SPCSV-vírus jelenlétét a vonatkozó uniós rendelet szerint kötelessége az édesburgonya termesztésével foglalkozó gazdáknak jelentenie. Erre Nébih is felhívta a figyelmet közleményében.

Kitértek arra, hogy a vírus jelenlétének tünetei a törpülés, a klorotikus foltok, a mozaikosodás vagy a világoszöld színezetű mintázat megjelenése a levélerek mentén. Egyes eseteknél lilás elszíneződés is előfordulhat.

A vírust idén májusban Csongrád-Csanád vármegyében mintegy 12 dugvány-előállító fóliasátorban termesztett növényekből vett mintákból mutatták ki.

A Nébih tudatta közleményében, hogy a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása céljából a növényvédelmi szakemberek zárlati intézkedéseket tettek. Ennek keretében helyszíni megsemmisítést, talajba dolgozást és totális gyomírtószeres kezelést rendeltek el az érintett területeken.

A Nébih azt tanácsolja, hogy a károsító előfordulása miatt a termesztők szerezzék be a batátagumót és a szaporítóanyagot megbízható forrásból, valamint kerüljék az étkezési célú gumók használatát.

Szintén indokolt az általános higiéniai szabályok betartása, továbbá a védekezés a vírus vektorai ellen.

A Hivatal leszögezte, hogy a vírus nem veszélyes emberre, kizárólag a növényeket károsítja.