Hann Endre, a Medián ügyvezetője a legfrissebb országos közvélemény-kutatásuk kapcsán úgy fogalmazott:

durva, hogy most már az emberek 70 százaléka azt mondja, hogy rossz irányba mennek a dolgok.

A 444.hu-nak adott interjújában úgy fogalmazott: ha „sokan elhiszik, hogy a Tisza az esélyes, és egyébként is több okból elégedetlenek, akkor ennek van egy önmagát erősítő hatása” a választásokon is.

A Medián friss mérése szerint a választani tudó biztos szavazók körében 15 százalékpontos előnnyel, 51-36-ra vezet a Tisza Párt a Fidesszel szemben, míg a teljes népességben Magyar Péter másfél éve alakult pártja 38-28-ra vezet a kormány párt előtt.

Median, közvélemény-kutatás, 2025. június 18. Kép: Facebook

A Medián vezetője szerint továbbra is főleg a régi ellenzéki pártoktól visz el szavazókat a Tisza, ezek támogatottsági adatai csökkennek tovább.

A Fidesz támogatottsága sokkal stabilabb, de azért lassan az is morzsolódik

– mondta még azzal, hogy például a kisebb településeken is trendfordulat történt a politikai erőviszonyokban: már a kisvárosokban is a Tisza vezet, és a községekben is csak egy százalékos a Fidesz előnye, ahol pedig mindig jelentős kormánypárti többség volt. Hann Endre ezt tartja az egyik legfontosabb adatnak, illetve azt, hogy fiataloknál is jelentős a Tisza előnye: a 40 év alattiaknál a teljes népesség 58 százaléka Tisza-szavazó.

Arra a felvetésre, miszerint az aktuális támogatottsági adatokon túl azt lehet érezni, hogy van egy pszichológiai fordulat, egy látszólag hirtelen politikai légnyomásváltozás, ami a Tiszának kedvez, Hann Endre úgy reagált:

erre mondják időnként, hogy a politikában is vannak átbillenési pontok. Van ennek egy nagyon jó mércéje. Mi ritkábban, inkább csak a választások előtt szoktuk feltenni a kérdést a közvélemény-kutatásokban a válaszolóknak, hogy ki lesz szerintük a győztes. Most megkérdeztük, és nekem is nagyon meglepőek voltak a válaszok. Nem gondoltam volna, hogy már most, tíz hónappal a választások előtt többségben vannak azok, akik szerint a Tisza párt fogja megnyerni a 2026-os választást.

Az elemző szerint a „győztes felé húzás” jelensége és az elégedetlenség

a Tiszának akár kétharmadot is hozhat.

Leszögezte azonban, hogy erről viszont még korai beszélni, mert sok váratlan dolog történhet.

Az elemző azt mondta, csak mosolyog azon, hogy a Fidesz a Medián adatait kamunak nevezte, mivel tud arról, hogy

a Fidesz belső köreiben is komolyan figyelnek a kutatásaikra, miközben a kormányközeli kutatóintézetek hónapok óta nem hoztak nyilvánosságra kutatási eredményeket.

Szerinte ebből nem nehéz arra következtetni, hogy „náluk is olyanok a számok, amik finoman fogalmazva nem lehetnek jók a számukra”. Hozzátette még, hogy úgy véli, a kormányzópárt számára nagyon aggasztó az eredmény, és meg kell nyugtatni a még meglévő törzsközönségüket.

Szerint bár kicsit már közhely, de elég sok jel utal rá, hogy mintha zavar lenne a Fideszben: nagyon kapkodó módon próbálkoznak különböző húzásokkal, támadásokkal, és az is elég árulkodó, hogy „mintha lényegében mindent arra az egy lapra tettek volna fel, hogy Ukrajna”.