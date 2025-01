Tarthatatlan állapotokról számoltak be a martonvásári önkormányzatnak, a vasútállomáson ugyanis megszaporodtak a bűncselekmények. A feol által megkérdezett lakos szerint biciklik, rollerek tűntek el, sőt egyes parkoló autók üzemanyag tartályait is lecsapolták a benzintolvajok.

Az egyik panaszos egyetemista lányának lezárt, új rollerét lopták el a hetekben a martonvásári vasútállomásról, azóta roller hiányában gyalogol plusz egy órát kénytelen gyalogolni naponta. Volt, aki reggel leparkolta kocsiját a víztoronnyal szemben, este mikor visszaért megdöbbenve tapasztalta, hogy szinte üres a tankja, lecsapolták a benzintolvajok. Többen egy gyanús BMW-s sofőrt láttak többször elmenni a helyszínről, így sokan arra gyanakodnak, hogy egy bűnbanda szervezett akciójáról van szó, ezért feljelentést is tettek.

A rendőrség is már nyomoz a benzintolvajok ügyében.

Horváth Bálint polgármester elmondta, ez az ügy már túl megy a hivatal hatáskörén, a rendőrség pedig már megkezdte a felvételek elemzését. Egyúttal arra kér minden érintettet, hogy tegye meg a szükséges rendőrségi feljelentést.