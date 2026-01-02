A 2026-os felvételi időpontjai már ismertek: a központi írásbelit 2026. január 24-én rendezik meg, míg a szóbeli felvételikre 2026. március 2. és 19. között kerül sor az érintett középiskolákban. A vizsga során magyar nyelvből és matematikából kell teljesíteniük a felvételizőknek, mindkét vizsgára 45 perc áll rendelkezésre és 100 pont szerezhető maximálisan.

Mester Márk, a Jójegy nevű edukációs márka társalapítója szerint azonban nem csak a lexikális tudást méri a központi felvételi vizsga, hanem azt is, mennyire tudja a tanuló alkalmazni az ismereteit egy éles helyzetben.

Kapcsolódó Ennyi pénz hullik a kisgyermekesek ölébe év végén

A Jójegy közleménye szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók nem látják át, hogy pontos mit és miért kér tőlük a vizsga. A magyar vizsgánál például különböző készségek jelennek meg, mint a rövid nyelvi és logikai feladatok, szövegértés, majd egy fogalmazás, amely önmagában 10 pontot ér. Matematikából pedig nem csupán az eredmény, hanem a gondolatmenet és annak levezetése is számít, ha pedig ezt a diák átlátja, sokkal magabiztosabban tud dönteni arról is, melyik feladatra mennyi időt szán.

Gyakran előfordul az is, hogy a diákok meglepi a 45 perces időkeret, ezért érdemes rendszeresen időre gyakorolni, akár rövidebb, 30-35 másodperces időkerettel.

Szintén rendszeres hiba Mester Márk szerint, hogy a legtöbb esetben nem azért veszít pontot egy diák, mert hiányos a tudása, hanem mert figyelmetlen: félreolvassa a feladat utasítását, kihagy lépéseket a megoldás leírása során, illetve nem abban a formában van leírva, ahogy azt kérik.

Szakértők szerint a szülők azzal segíthetnek a legtöbbet, ha nem növelik a nyomást, hanem kiszámítható kereteket adnak: sok időt a tanulásra, nyugodt környezetet és reális elvárásokat. A túlzott stressz ugyanis könnyen visszaüthet.