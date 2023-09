Dr. Karsai Dániel András vagyok, 46 éves, ügyvéd, alkotmányjogász. Valamint halálos beteg – kezdi Facebook-bejegyzését az ügyvéd. Mint írja, amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) diagnosztizáltak nála, amiben – ahogy Karsai is megemlíti – Stephen Hawking fizikus is szenvedett. A betegség lényege, hogy az orvostudomány számára ismeretlen okból az izmokat mozgató idegsejtek elsorvadnak, emiatt pedig az izmok is, ami teljes bénuláshoz vezet.

Ugyanakkor a betegség nem érinti a mentális képességeket, vagyis a leépülést „tiszta tudattal kell végigélni.”

Az alkotmányjogász számára „mindenfajta értelmet és méltóságot nélkülöz” a létezés ezen formája, ezért szerinte joggal vetődik fel valakiben, hogy az értelmetlen szenvedés helyett méltósággal fejezi be az életét. Azonban elmondása szerint Magyarországon erre nincs lehetősége az ilyen betegségben szenvedőknek, sőt, extraterritoriális hatállyal, azaz külföldön is büntetőjogi eszközökkel tiltják a hazai jogszabályok azokat, akik segítik az eutanáziát.

Az ügyvéd úgy véli, sérti az alapvető jogait a magyarországi tilalom, ezért úgy döntött, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul.

Hozzáteszi, hogy a strasbourgi bíróság helyt adott a sürgősség iránti kérelmének, és november végén fog nyilvános tárgyalást tartani az ügyben.

Kiemeli, hogy arra szeretné használni személyes ügyét, hogy „az életvégi döntések rendkívül nehéz és érthetően megosztó témájában értelmes, a különböző álláspontokat maximálisan tiszteletben tartó párbeszédet″ indítson.

Karsai Dániel végezetül azt írja, hogy a súlyos egészségügyi problémája ellenére továbbra is aktív szakmai életet él.