Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Szerda délutántól éjfélig a Dunántúlon helyenként zivatar is kialakulhat, ezek környezetében viharos szél (60-75 km/h), kis méretű jég előfordulhat írja,három megyére figyelmeztető jelzést adtak ki - írja a met.hu.

Várhatóan késő estétől egy érkező front környezetében a nyugati területeken 70 km/h feletti széllökések sem zárhatóak ki.

Az idokep.hu előrejelzése szerint délről, délkeletről enyhébb légtömeg áramlik be Magyarországra az élénk, erős széllökések mellett, szerdán délen akár 22-23 fokot is mérhetünk.

A mediterrán térségéből fölénk áramló szubtrópusi légtömegbe azonban nagy mennyiségű szaharai por is belekerült, ami újra esélyt ad szerdáról csütörtökre virradóra a sáros eső kialakulásának.

Csütörtökön hajnalban elsősorban a Duna vonalától keletre lesz szükség az esernyőkre. Reggel még keleten, északkeleten várható eső, zápor, néhol zivatar is. Nyugat felől már többfelé kisüt a nap, de a megnövekvő gomolyfelhőkből elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A délnyugati szél a sokfelé erős, délnyugaton helyenként viharos lehet. A csúcshőmérséklet 14-21 fok között várható.

Pénteken napos, gomolyos időre készülhetünk. Számottevő csapadék napközben nem várható, legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Továbbra is többfelé erős, nyugaton viharos déli, délnyugati szél fog fújni. Délután már 18-24 fokos maximumokra van kilátás.

Szombatra is túlnyomóan napos, száraz idő körvonalazódik, a Dunántúlon lehetnek felhősebb területek. Élénk, erős délies szélre, délután már-már kora nyárias, 21-26 fok közötti hőmérsékletekre van kilátás. Vasárnap is marad a változóan felhős, szeles, ám nyárias idő: akár 22-27 fokot is mérhetünk.