A társaság azt írja Facebook-bejegyzésében, hogy egy érkező ciklon miatt nagy nedvességtartalmú levegő száll hazánk fölé. Emiatt egyre több helyen pattannak ki zivatarok és záporok, melyekhez elsősorban felhőszakadás társulhat.

A Dunántúl egyes részein egymást követhetik a cellák, ami miatt akár több mint 40,50 milliméter mennyiségű csapadék is lezúdulhat néhány óra alatt, és akár villámárvíz is kialakulhat.

A fentiekre tekintettel az érintett területeken másodfokú riasztás van érvényben, ahogy ott is, ahol heves zivatarok várhatók. Ezek főként késő délután és az esti órákban a déli, délkeleti tájakon alakulhatnak ki, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé veszik az irányt. Környezetükben erősen viharos, 90 kilométer per órás sebességet meghaladó szélroham és nagyobb méretű jég is előfordulhat.

A HungaroMet Zrt. kiemeli, hogy sok a bizonytalanság az előrejelzés körül, főként, hogy az ország felett levő vastagabb magasszintű poros felhőernyő nagyban befolyásolhatja a dolgok alakulását.