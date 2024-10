Múlt hét csütörtökön éjjel megrongálták Keszthely polgármesterének családi autóit. Elmondási szerint a régi Volkswagen Sharan gépkocsijuk hátsó szélvédőjét törték be és egyik gumiját is leeresztették, és az újabb autójának kerekében is egy facsavart talált.

Tóth Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, értetlenül áll az eset előtt. Szerinte „van akinek más elképzelése van a szelíd fejlődésről”.

Hozzátette, meglátása szerint a külföldi spindiktatúrák azt a tapasztalatot mutatják, hogy „az Interneten való gyűlöletbeszéd előkészíti a talajt a valódi erőszakra”. Leszögezte, azon dolgozik, hogy ez ne így legyen Keszthelyen, majd hozzátette azt is, hogy megtette a feljelentést.

Gondolatait azzal zárta: „Keszthely legyen példa, ne préda!”