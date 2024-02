A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) a vidéki gyógyszerellátás szempontjából előrelépésként értékeli, hogy módosult a fiókgyógyszertárak működéséről szóló szabályozás – írták az Economxnak azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Közlönyben megjelent a fiókgyógyszertárak működésére vonatkozó rendelet módosítása.

A hálózatos patikák szerint a változás rövid és középtávon megállíthatja a fiókgyógyszertárak számának csökkenését, és hosszú távon hozzájárulhat új fiókpatikák nyitásához, és így a gyógyszerek elérhetőségének javulásához is.

Ezt tartalmazza a rendelet A Magyar Közlönyben megjelent rendelet lényege, hogy májustól 6-tól megengedik, hogy a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejében néhány kivételtől eltekintve, hogy a gyógyszerész személyesen ne legyen jelen, „azonban hír- vagy távközlési eszköz útján legfeljebb 15 percen belül elérhető, és az eszközön keresztül a gyógyszertári feladatokba távkapcsolat útján bevonható”, felvilágosítást, irányítást, tájékoztatást tudjon adni.

Az elmúlt hetekben írtunk arról, hogy tavaly is folytatódott a gyógyszertárak számának csökkenése, 2023. év végén 15 közforgalmú patikával és 6 fiókgyógyszertárral volt kevesebb, mint egy évvel korábban, ez körülbelül egy százalékos csökkenésnek felel meg. Van egy negatív tendencia, évről évre 20 körül csökken a patikák száma, de persze új patikák is nyitottak, mondta Zlinszky János, a HGYSZ elnöke egy háttérbeszélgetésen.

Az elmúlt 10 évben közel 250 patika szűnt meg, és ez a csökkenő tendencia évről évre újra jelentkezik.

Ennek következtében jelentősen nőtt azon kistelepülések száma, ahol nem érhető el közvetlenül gyógyszertár. Ezeken a településeken nagyjából 700 ezren laknak, jellemzően az idősebbek, akik számára megterhelő, ha egy másik településre kell menni a szükséges gyógyszerek beszerzéséért. A most megjelent rendelet az ő életminőségüket is érdemben javíthatja, véli a HGYSZ.

A gyógyszerek kiadása továbbra is a gyógyszertárakban történik, szakszemélyzet felügyelete mellett és a rendelet alapján kötelező biztosítani a távkapcsolatot gyógyszerésszel szükség esetére. Emellett a változás csak azokat a fiókgyógyszertárakat érinti, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, vagy más formában nem tudják biztosítani már rövid távon sem a működésüket – magyarázták meg a Magyar Közlönyben megjelent rendeletet.

Ugyanakkor hozzáteszik, amellett, hogy a HGYSZ egyetért a rendelet és a módosítások irányával, a megvalósulás szempontjából célszerűbb lett volna, ha az érintett fiókgyógyszertárak körét szűkebben határozzák meg a nyitvatartási idő és forgalom alapján, valamint, ha az expediáló szakasszisztens személyére és a gyógyszerész elérhetőségére vonatkozóan is szigorúbb feltételeket szabnak.

A kamara úgy ellenzi az egészet, ahogy van

A Magyar Gyógyszerész Kamara már júliusban elhibázottnak tartotta a javaslatot, de erre a jelek szerint nem figyelt oda a minisztérium. Hankó Zoltán elnök szerint semmilyen gyógyszertár nem működhet gyógyszerész jelenléte nélkül, mert „ez alapvető gyógyszer- és betegbiztonsági kérdés”. A kamara elnöke azt írtja a szervezet honlapján tett felhívásban, hogy rendeltet a kamara következő elnökségi ülésén értékelik.

Hankó Zoltán szerint, a májustól érvényes intézkedéssel a gyógyszertári vállalkozások jelentős költségmegtakarítást érhetnek el, különösen azok, amelyek több gyógyszertárat működtetnek.

Hankó Zoltán szerint rossz döntés született, amely hibás helyzetértékelésen alapul, mert kompetenciát von el a gyógyszerészektől – mondta a Népszavának.

A döntés nem szolgálja a betegek érdekeit, mert nem azt a színvonalú ellátást kapják, amire szükségük van. A 15 perces elérhetőséggel kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy véleménye szerint nincs az a beteg, aki hajlandó egy ilyen kapcsolatra ennyit várni. Mint mondta: az elmúlt 30 évben a közforgalmú- és fiókgyógyszertárak száma 1400-ról 3000-re nőtt, és a közforgalomban foglalkoztatott gyógyszerészek száma is megkétszereződött, azaz szerinte elvileg van elég gyógyszerész a fiókpatikák üzemeltetésére is.