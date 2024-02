ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az államtitkár megalapozatlannak nevezte azon korábbi levél megfogalmazását, melyet Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere címzett Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek.

Mint Takács Péter írja, az új alapellátási ügyeleti rendszer alapvető célja az, hogy egységes legyen az ellátórendszer, és javuljon a betegbiztonság, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. Hozzátette, fontos cél továbbá, hogy a beteg állapotának megfelelő ellátást biztosító, az ellátórendszer egyéb szereplőit tehermentesítő, stabil, országos sürgősségi alapellátási ügyeleti struktúra épüljön fel.

Leszögezte, hogy az ügyeleti időben az érkező hívásokat az Országos Mentőszolgálat szakembere fogja kezelni, aki a protokoll szerinti kikérdezés alapján dönt arról, hogy milyen ellátásra van szüksége a betegnek. Ha kell, akkor ehhez orvosi konzultációt is igénybe véve telefonon nyújt tanácsot, szükség esetén ügyeletet vagy azonnal mentőt riaszt a beteghez.

Takács Péter válaszlevelében azt is leírta, Pest vármegye 18 pontján lesz elérhető háziorvosi ügyelet, 11 helyen pedig sürgősségi ügyelet, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Ugyanakkor főszabály szerint a telephelyek vegyes ügyeletekként működnek, azaz a képzett szakemberek gyermekeket és felnőtteket is megvizsgálnak és ellátnak, de ezeken felül a vármegye három pontján külön gyermekügyelet is lesz. Ezek február 1-től Érden, Vácon és Cegléden lesznek elérhetők. Azonban, miután Budapest is bekapcsolódik az új rendszerbe, a szentendreiek a budai gyermekügyeleti központba is mehetnek majd, melyet az Észak-budai Szent János Centrumkórház gyermekosztálya mellett tervez az állam működtetni.

Az államtitkár a levélben azt is leírta, hogy a korábbi rendszerhez képest az újban a gyermekek ellátása a lakóhelyhez legközelebb valósul meg, tehát ha indokolt, akkor a gyermekhez a lakóhelyéhez legközelebb eső mozgó ügyeleti egység vonul ki, és a legközelebbi ügyeleti ponton látják el.

Takács Péter azt is kiemelte, hogy Szentendrén ez idáig dedikáltan házi gyermekorvosi ügyelet csupán hétvégén volt elérhető, 9 és 13 óra között.