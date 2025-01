A Ferencváros labdarúgócsapata sorsdöntő mérkőzés elé néz, ugyanis csütörtökön az Európa-liga utolsó csoportkörében legalább egy pontot kell szereznie a holland AZ Alkmaar elleni mérkőzésen, ha nem akarja, hogy mások kezében legyen a továbbjutása. Az összecsapásra azonban nem csak a focisták és az edzők készülődnek lázasan, hanem az a „láthatatlan” csapat is, amely a szó szoros értelmében megteremti a feltételeit annak, hogy a szurkolók, az újságírók, a VIP-vendégek, a több mint ezer holland drukker és az UEFA-delegáltjai profi és tiszta körülmények között jól szórakozhassanak.

Bár ez a fajta láthatatlanság jelenti egyébként a teljes körű műszaki létesítményüzemeltetést nyújtó B+N Referencia Zrt. munkatársai számára a legnagyobb dicséretet, azonban ahhoz, hogy az FTC otthona, a Groupama Aréna felkészüljön egy-egy eseményre,

üzleti-kulturális rendezvénytől kezdve a nemzetközi labdarúgó-mérkőzésekig, a takarító és a műszaki csapat több napos összehangolt, jól megtervezett, precíz, valamint az esti órákat és a hétvégéket is érintő látványos munkájára van szükség.

Ahogy bejártuk a stadiont a B+N Zrt. munkatársaival, egyértelművé vált, nemcsak Varga Barnabásékra vár izgalmas küzdelem a hollandok ellen, de a 22 ezres Groupama Arénát is igazi hatalmas feladat lesz a meccs után kitakarítani, ideértve a széksorokat, a sajtópáholyt, a skyboxokat, a közösségi tereket, de még a kerengőt is.

Mindent úgy kell megoldani, hogy a közönség ne vegyen észre semmit

– magyarázta Kohári István projektmenedzser a zöld-fehér csapat öltözőjében. S hiába a protokoll, meglepetések mindig érhetik a stábot. Volt olyan eset, amikor a meccs alatt az öltözőben elment a meleg víz, és a B+N szakembereinek mindössze 20 perc alatt kellett szivattyút cserélnie. Jellemző a szakemberek munkájára, hogy mire a csapat visszaért, már működött a rendszer, a játékosok semmit nem vettek észre a műszaki hibából.

Kohári István Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A Groupama Aréna 2014-es átadásakor hazánk egyik legnagyobb és legmodernebb stadionja volt, nyilván az azóta eltelt 11 év során sok mindent kellett már cserélni, de a karbantartás során „mindenből a legjobbat” elv alapján dolgoznak a munkatársak a Groupama Arénát üzemeltető Sporfive Hungary iránymutatása szerint - tette hozzá.

A mi hétköznapi munkánk a hétvégi meccsekkel teljesedik ki

– mondta Kohári István, de azt is kihangsúlyozta, ahhoz, hogy az eredményeik megmaradjanak, a B+N csapata két órával a meccs lefújása után zárhatja csak le a saját mérkőzését. Ugyanis addig tart, amíg az elsődleges feladatokat elvégzik a takarítók és a műszakiak, és bezárhatják aznapra a stadiont.

Ha győzött a Fradi, mindenki happy, ha a fiúk vesztettek, együtt szomorkodunk

– utalt arra, hogyan formálódik a közösség.

S ha már szóba került a focicsapat sikere, a Groupama Aréna zavartalan működését az átlagos hétköznapokon szintén egy tizenegy tagú gárda biztosítja. A 4 fő karbantartó és 7 fő takarító (közülük 2 udvaros) helyismerete nélkülözhetetlen, amikor eljön a nagytakarítás, vagy épp a meccsnap ideje, és kibővül a létszám.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Egyébként ottjártunkkor nemcsak egy nemzetközi meccsre készítették fel stadiont, hanem egyben az év első hazai meccsére is. Így a hosszú szünet után nemcsak

le kell tisztítani az összes széket az Arénában, és az évszaknak megfelelően biztosítani kell a síkosságmentességet is a lelátókon, hanem közben fel is kell készíteni a belső tereket, az újságírók, kommentátorok munkaállomásait, de például ki kell takarítani a 34 darab skyboxot is.

Ezt úgy magyarázta Nagy Gergely takarítási szolgálatvezető, hogy az Aréna hétköznapokon irodaházként és rendezvény helyszínként egyaránt működik, meccsnapokon viszont kiteljesedik az üzemmód. Egy nagyobb meccs előtt a B+N csapata már több nappal megkezdi az előkészületeket. A nemzetközi mérkőzések előtt például bizonyos lógókat le kell fedni fehér matricákkal, hogy a belső- és külsőterek megfeleljenek az UEFA üzleti előírásának, amiket aztán fáradságos munkával, foltmentesen el is kell távolítani a felületekről.

Egy átlagos héten a vasárnapi meccsre már csütörtök reggel elkezdenek készülni, de mivel most csütörtökre esik a nemzetközi mérkőzés, így rohamtempóra kell kapcsolni, és mindössze három nap alatt kell átállítani az egész házat a vasárnapi mérkőzésre.

Hogy ez mekkora munka, arra itt egy jó példa, a négyemeletes Aréna minden szintje átlagosan 3500 négyzetméter hasznos területtel rendelkezik, de a takarítók „a kerítésen kívül és belül is mindent tisztában tartanak az Aréna környékén” – tette hozzá Nagy Gergely.

Megtudtuk azt is, hogy hetente például kétszer érkezik az Arénába solymász, a galambok elleni védekezés érdekében. Szintén a galambok miatt kell a kerengőt is az elsők között megtisztítani az eldobált szotyolától, ételmaradékoktól.

Olyankor a padlótól a mennyezetig minden tiszta pezsgő és öröm

– engedett bepillantást a kulisszák mögé Kohári István, ugyanis kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen az öltöző az igazán kiemelt, és ami a legfontosabb, győztes meccsek után. Amint elmentek a játékosok, kezdődik a nagytakarítás. A kifolyt italok nyomát és a behordott füvet, sarat is el kell tüntetni. Megtudtuk a vendégöltöző titkait is. A takarító munkatársak abban megegyeznek, hogy az ellenfélként érkező magyar csapatok példát mutatnak, és vigyáznak az öltöző tisztaságára, ezzel szemben volt olyan külföldi ellenfél, ahol a játékosok kevésbé figyeltek erre. A legnagyobb rendet korunk egyik legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo hagyta maga után; 2017 szeptemberében a magyar válogatott vb-selejtezőn fogadta Portugáliát a Groupama Arénában, és a B+N-nél úgy emlékeznek, hogy „a meccs után már-már nagyobb volt a tisztaság a vendégöltözőben, mint előtte”.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Igor, a szirtisas is készül a Ferencváros hazai mérkőzésére

Szintén fontos kérdés a hulladékgazdálkodás.

Egy-egy teltházas meccsen 60-70 köbméter hulladék keletkezik, ennek 70 százaléka szelektív, a maradék számít csak kommunálisnak.

S hogy milyen összetett feladat a hulladék begyűjtése, arra példaként Nagy Gergely felidézte, hogy amikor a Fradi ultrák molinóval készülnek egy-egy derbire, azt a koreográfia utána a lelátóról a B+N munkatársaira engedik le, akiknek a pálya szélén néhány percük van azt összeszedni, és elvinni; megfelelve a tűzvédelmi előírásoknak is.

Amikor a fanatikusok még az előző napi mérkőzést beszélik át, a karbantartók már körbejárják a stadiont, megnézik milyen esetleges sérülés érte a lelátókat este, szükség van-e esetleg a székek cseréjére. A takarítók pedig a takarítási rendet követve igyekeznek minél hamarabb végezni az átadás-átvétellel, gyalogkísérős, felülős, vagy épp kinti seprűgépeket és magasnyomású mosókat használva, illetve a B+N saját fejlesztésű takarítórobotját, Robint is bevetve, mert aztán kezdődik újra a felkészülés a következő meccsre, és újra emberek ezreinek a szórakozásához kell biztosítaniuk a megfelelő körülményeket.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Kohári István elmondta, a B+N korszakalkotó volt Magyarországon, amikor most már több egy évtizede, gyakorlatilag az építkezéssel egyidőben elkezdte a munkát a Groupama Arénában.

Azóta minden egyes meccs felkészít minket is a lehetséges kihívásokra, mi is még tapasztaltabbak vagyunk, így még gyorsabban reagálunk, ha probléma adódik, és egyre hatékonyabban lekövetjük a technológiai váltásokat is

– tette hozzá az üzemeltetési koordinátor.

„A legnagyobb nemzetközi dicséret? Hogy soha sincs ránk panasz”

– válaszolta felvetésünkre Nagy Gergely. A takarítási szolgálatvezető hozzátette: a mögöttük hagyott tizenegy év bebizonyította, hogy akkor végzik a legjobban a munkájukat, ha észre sem veszik őket, ha a közönség számára láthatatlanok maradnak.

Pedig, miközben beszélgettünk, a B+N egyik munkatársa felhúzta az UEFA hivatalos zászlaját a főlelátó fölé, ezzel is jelezve, a Groupama Aréna készül a következő mérkőzésére, de addig még nagyon sok munkát el kell végezni ennek a tizenegynek.

