Áprilisban igazán különleges programban lehet részünk: megpróbálhatjuk sprintelve vak kerékpárral megverni egy verseny a fogaskerekűt.

Az énbudapestem.hu szerint mindez első hallásra nem is tűnik teljesíthetetlennek, azonban a 325 méteres szintemelkedésű, nagyjából 4 kilométeres hegymenet igazán megpróbáltató feladat.

A 60-as villamosként is ismert fogaskerekű 15 perc alatt teszi meg a szakaszt, vagyis ennyi ideje van a versenyzőknek arra, hogy a távot teljesítsék. A lap megemlíti, hogy a megmérettetésen nagy számban óvodások is részt vesznek, ami azért is szembetűnő, mert a budapesti események közül ez a legnagyobb szintkülönbségű verseny.

Az eseményre egyéni sprinterként, kerékpárral, vagy váltóban családdal, barátokkal és kollégákkal is nevezhetünk.