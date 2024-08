Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) csütörtökön azt közölte, hogy szeptember elsejétől zöld rendszámot kizárólag a tisztán elektromos és nulla emissziós gépjárművek kaphatnak az első belföldi forgalomba helyezés során. Az 5P (külső töltésű) és az 5N (növelt hatótávolságú) környezetvédelmi osztályba sorolt járműveken pedig legkésőbb 2026. november 30-ig le kell cserélni a rendszámtáblát fehér alapszínűre.

A Totalcar megkereste a minisztériumot, hogy a rendszámcsere kinek a terhe lesz, illetve hogy lesz-e lehetőség az ingyenes cserére. A minisztérium azt közölte, hogy

a rendszám fehérítésével járó költséget az autó tulajdonosának kell kifizetnie. Egy rendszámtábla-pár esetében ez 8500 forintot jelent, míg egyedi rendszámtábla esetében 15 ezer forint/pár. A minisztérium válasza szerint ez 40 ezer autót érint – nagyjából ennyi plug-in hibrid autót helyeztek forgalomba Magyarországon.

Jelenleg mintegy 60 ezer darab elektromos autó és 240 ezer fehér rendszámos hibrid van forgalomban Magyarországon.

A döntés indoklását komoly vizsgálat előzte meg, amelyet az Európai Számvevőszék is figyelemmel kísért az évek során. Arra jutottak, hogy az emberek ritkán töltik plug-in hibrid autóikat, így pedig képtelenek tartani a gyár által megadott fogyasztási és kibocsátási értékeket. Több felmérés is rámutatott, hogy ezen autók kibocsátása gyakran a háromszorosa is lehet annak, amit laboratóriumi körülmények között mértek.