Bankszámlát vagy lakáshitelt már el sem tudunk képzelni jóváírási vagy egyéb akciók nélkül, és ehhez az akciózási lendülethez csatlakoztak az egészségpénztárak is. A legnagyobb pénztárak mindig adnak valami kedvezményt új és leendő tagjaiknak, mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az egészségpénztár egy célzott megtakarítás, amelyhez adóvisszatérítés formájában állami támogatás is kapcsolódik. Az egészségpénztárba történt befizetés 20 százalékát a pénztári tag adóbevalláskor visszaigényelheti az abban az évben befizetett személyi jövedelemadójából.

Az adóvisszatérítésnek maximuma van, évente 150 ezer forint, amely az önkéntes pénztárakra (tehát az egészségpénztárra és nyugdíjpénztárra) együtt érvényes.

Minden negyedik forint magánzsebből megy

A pénzt a pénztártag az egészségpénztári számlájára kapja vissza, amelyet aztán teljes egészében újra az egészségére fordíthat. Bár a számla fenntartása pénzbe kerül, hiszen a befizetésekből a pénztár működési költséget von le, a pénztári tagság így is mindenkinek megéri, aki saját zsebből költ az egészségére, és fizet személyi jövedelemadót. Mi magyarok pedig uniós összehasonlításban is igen sokat költünk az egészségünk fenntartására és a gyógyulásra.

Az Eurostat legfrissebb, 2021-es adatai szerint Magyarországon a teljes egészségügyi kiadás 25 százalékát fizette a lakosság saját zsebből, ami jóval magasabb, mint a 15 százalékos európai uniós átlag.

A saját zsebből történő fizetés ellenére a KSH adatai szerint a 2952,8 milliárd forintos egészségügyi ráfordításból mindössze 118 milliárd forintot, a teljes kiadás 3 százalékát fizetjük önkéntes egészségügyi rendszereken, azaz egészségpénztáron és egészségbiztosításon keresztül. A pénztáraknak tehát van hová fejlődniük, és erre jó törekvéseik vannak.

Az egészségpénztárak az elmúlt években a tagság folyamatos növekedését tapasztalják, és ezzel együtt a befizetések és a szolgáltatási kiadások is nőnek, de nem eléggé. Ezért a pénztárak több típusú akciót kínálnak.

Az akciók jellemzően:

az új tagok szerzését;

a meglévő tagok befizetéseinek ösztönzését;

a szolgáltatások igénybevételének növelését célozzák meg.

Akciókkal nyereményekkel csábítanak

A legnagyobb egészségpénztáraknál szinte folyamatosan látunk valamilyen akciót – mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője – de a kisebbek is előrukkolnak egy-egy kedvezménnyel. Az akciók között szerepelnek nyereményjátékok, amelyeken tárgynyereményeket, utalványokat, de akár autót vagy értékes mobiltelefont is nyerhetnek a résztvevők. Ezek az akciók akár több hónapon keresztül futnak, és a végén sorsolással döntenek a nyertesekről, mondta a szakétő.

Vannak biztos nyereményt ígérő akciók is, ahol egy adott összeg befizetésekor a pénztártag pénzt vagy tárgynyereményt kaphat. A pénztár gyakran hétről hétre növekvő összeggel növeli a tétet.

Az új tagokat többnyire a személyi kölcsönöknél és bankszámláknál is ismert jóváírási akciókkal, ingyenes egészségpénztári kártyával vagy szolgáltatási kedvezményekkel várják. Előfordul, hogy a meglévő tagokat csábítják új tag ajánlására.

A Prémium Egészségpénztárnál már a múlt évben is lehetett autót nyerni, de idén is fut egy nyereményjátékuk, amelynek végén egy Fiat 500-zal gurulhat haza a nyertes. A játékban egész évben lehet sorsjegyeket szerezni, most épp kettőt is kaphatunk, ha új tagot ajánlunk. Emellett az új tagok jóváírást és értékes tárgyakat nyerhetnek.

Az Allianz Egészségpénztárnál évek óta futó állandó akció, hogy az új pénztártagot ajánló tag vásárlási utalványt kap.

A Vitamin Egészségpénztár nyereményjátékában az adott időszakban legalább 300 ezer forintot befizető tag egy iPhone 15 Pro mobiltelefonnal lehet gazdagabb a játék végén.

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztárnál szintén hasonló befizetési akció fut, amelyen Hunguest Hotels ajándékkártyát, illetve Decathlon ajándékkártyát vagy Sanitas Kártyát nyerhetnek a szerencsés pénztártagok.

Az OTP Egészségpénztár legújabb termékéhez, a bankkártyával összekapcsolható egészségpénztári kártyához kötötte a legutóbbi nyereményjátékát, amelynek nyertese akár 500 ezer forinttal is gazdagabb lehet, de közben a számláikat elektronikusan beküldők számára is fut egy akció.

A Patika Egészségpénztárnál pedig folyamatos pontgyűjtő program működik, amellyel a résztvevők egészségforintokra válthatják a pontjaikat.