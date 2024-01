ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A szervezet tájékoztatása szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK rendezvényén csaknem 150 kiállító kínálatával, programjaival, aktivitásaival ismerkedhettek meg a Hungexpo Budapesti Vásárközpontba látogató fiatalok.

Soha ennyi fiatal nem érezte még ennyire fontosnak, hogy személyesen tájékozódjon a jövőjét illető kérdésekben

– írta a közleményben Budai Marcell, a HÖOK kommunikációs vezetője. Az esemény legnagyobb értéke, hogy a látogatók szinte az összes magyar felsőoktatási intézményt megismerhették – tette hozzá. Mint fogalmazott,

az Educatio kiállításokon arról is képet adunk, hogy milyen lehetőségeket, alapokat kínál a későbbi, munkaerőpiaci sikerekhez a kiválasztott egyetem, hiszen egyre több munkáltató, munkaerőpiaci szereplő is jelen van az eseményen.

Az Educatio egyedülálló lehetőséget nyújt a középiskolás diákok, illetve továbbtanulni vágyók számára ahhoz is, hogy személyesen is információt gyűjthessenek a felsőoktatási intézmények hallgatóitól, oktatóitól a felvételiről, az egyes szakokról, a kollégiumi elhelyezésről, illetve az intézményi szolgáltatásokról, akár a szabadidős tevékenységekről is.