A mikromobilitási eszközök városi környezetben kiváló megoldást jelentenek: ingyenesek, gyorsak, környezetbarátak, kevés helyet foglalnak.

A jogalkotás lassan reagál az új közlekedési eszközökre, jelenleg olyan helyen is, így a kerékpárutakon, kerékpársávokon is tiltja az e-rollerek használatát, ahol nem csak logikus, de praktikus is lenne az alkalmazásuk.

az elektromos rollert a KRESZ nem nevesíti, a joggyakorlat pedig – jogi előírás és magyarázat hiányában - csak segédmotoros kerékpárként kezelheti ezeket a járműveket, így városban csak az autók között lavírozhatnak vele a közlekedők.

A kerékpárúttábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez,

a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja,

ha ezt jelzőtábla nem tiltja, a kerékpárúton más jármű közlekedése tilos.

A kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni – az egyirányú forgalmú úton kijelölt kerékpársáv kivételével – az úttest menetirány szerinti jobb oldalának haladási irányával azonos irányban, lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni nem szabad.

A jelenlegi szabályozás szerint tehát az e-rollereseknek a közlekedés szempontjából a segédmotoros kerékpárra (robogó) vonatkozó szabályokat kell követni:

az elektromos rollert járdán nem lehet használni, bicikliúton és kerékpársávon is csak lakott területen kívül.

A szabályos e-rollerezéshez