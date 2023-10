A Nemzeti Választási Iroda (NVI) nemrég kiadott egy közleményt, hogy továbbították a Belügyminisztérium által jegyzett szeptember elsejei lakosságszám-adatokat, melyet a jegyzők is megkaptak. Ezek alapján október végéig kell hivatalosan meghatározni, hogy mekkora lesz a képviselő-testület létszáma a következő választásokat követően.

A törvény előírásai szerint a fővárosi kerületekben és a 10 ezernél nagyobb lélekszámú településeken egyébi választókerületben vagy kompenzációs listán juthat egy képviselő mandátumhoz. Míg 25 ezer lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listát osztanak ki, addig 100 ezernél már 14 egyénit és 6 listásat. Efölött pedig minden további 10 ezer lakos után nő az egyéni választókerületben, minden 25 ezer lakos után pedig a listán választott képviselők száma.

A Telex birtokába jutott egy dokumentum, mely szerint Budapesten jövő októbertől 11-gyel kevesebb képviselőt választanak majd, mint 219-ben, mivel öt fővárosi kerületben jelentősen csökkent a lakosság száma, a legjelentősebb mértékben, több mint 5 ezer fővel Újpesten, és majdnem 6 ezerrel Csepelen.

Azonban az I. és az V. kerület lakosságszáma is 25 ezer alá csökkent, így az eddigi 10 egyéni választókerület 8-ra redukálódik Budaváron és a Belvárosban is, továbbá csak 3-an kerülnek be listáról mindkét kerületben.

A XV. kerületben 75 ezer alá csökkent a lélekszám, ami miatt két választókerület szűnik meg, és 1-1 mandátummal kevesebbet osztanak ki a XI. és a XIV. kerületben is.

Az önkormányzati választásokat az EP-választásokkal egy napon tartják, várhatóan 2024. június 9-én.