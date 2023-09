Budapest és az agglomeráció közlekedése hatalmasat változott az elmúlt években. Az adatok azt mutatják, a fővárosaik és a Pest megyeiek egyre több gépjárművet vásárolnak, ez pedig forgalmi és környezeti problémákat okoz, amelyeket nehéz egyik napról a másikra megoldani – írja az rtl.hu.

Tosics Iván, a Városkutató Kft. ügyvezető igazgatója a sokat kritizált budapesti kerékpársávokkal kapcsolatban azt mondta,

a városban nem ezek miatt van dugó, hanem azért, mert túl sok autó van. Ha meg akarjuk oldani a dugók problémáját, elsősorban azon kell gondolkodni, hogyan korlátozzuk az autók számát és forgalmát.

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderül, hogy a jelenlegi városvezetésnek sokkal nagyobb autóforgalmat kell kezelnie, mint a pár évtizeddel ezelőttieknek.

Míg 2000-ben a fővárosban 559 100, Pest megyében összesen pedig 827 379 autót tartottak számon, addig tavaly a fővárosban 710 752, az egész megyében pedig a 2000-es számnál nagyjából félmillióval több, 1 328 803 autó volt.

A számokból jól látszik, hogy a budapestiek és a környéken élők autóvásárlási kedve 2010 után, a gazdasági válság elmúltával nőtt meg igazán.

Ekés András mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője azt mondta:

ha az elmúlt években vásárolt, nagyjából 350 ezres autótöbbletet sorba állítanánk az úton, ez a sor Budapesttől Koppenhágáig tartana.

Hozzátette, ennyi autót elhelyezni Budapesten és az agglomerációban nem lehet, és nem is szabad. Kiemelte, hogy az autók számának növekedése nem is arányos a lakosságszám növekedésével. Míg Budapesten 22, Pest megyében 38 százalékkal nőtt az autók száma, addig a főváros lakossága stagnált, a megyéé pedig mindössze kilenc százalékkal nőtt.

Budapesten évtizedek óta nincs visszatartó erő az autózás ellen. Ez inkább politikai, mint szakmai kérdés

– mondta Ekés, aki szerint elsődleges probléma, hogy az agglomerációs lakóövezetek fejlesztése évtizedek óta átgondolatlanul, nem a közlekedés fejlesztésével együtt történik.

Megemlítette azt is, hogy az agglomeráció problémáira bizonyos kormányzati fejlesztések választ adhattak volna, ám a kormány lemondott a H6-os és a H7-es helyiérdekű vasút (HÉV) fejlesztéséről is. Pedig születtek már bizonyítékok arra, hogy a lakosság elképesztően pozitívan reagál az efféle fejlesztésekre, például amikor az esztergomi vasútvonal kiépült, akkor a vártnál is több lakos vette használatba, hogy a fővárosba ingázzon.

A szakemberek szerint olcsó a budapesti parkolás

Ekés és Tosics szerint a kerületek gyakran jelképes összegért, akár kétezer forintért odaadnak egy-egy parkolóhelyet a helyi autósoknak, de semmilyen behajtási, környezetvédelmi díjat sem számolnak fel nekik.