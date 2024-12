Egy második világháborús rombolóbomba hatástalanítása miatt lezárják Budapest XXI. kerületének egy részét egy pénteken, ezért kiürítik az érintett területen lévő ingatlanokat, üzleteket, telephelyeket és intézményeket.

A Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje elmondta, hogy a csepeli Szabadkikötőben mederkotrás közben került elő a második világháborús, egytonnás, amerikai légibomba – írja az MTI. Bólyi Bálint törzsőrmester jelezte, a bombának orr- és fenékgyújtója van, ezeket el kell távolítani a biztonságos szállítás érdekében. Ezt péntek délelőtt végzik el a katonák, a tűzszerészi művelet idejére a rendőrség mintegy 800 méter sugarú körben lezárja az érintett területet.

Kiürítik és lezárják a Petróleum-öbölnél fekvő ipari területek, Csepel-Ófalu, A Mahart Zrt. területének déli része, a Csepel Művek területének északi része, a Teller Ede út és a II. Rákóczi Ferenc út közé eső lakott területet.

De a lezárásba a Duna melletti szakasz is beleesik. Az érintett ingatlanokat pénteken 9 órától mindenkinek el kell hagynia, a területet várhatóan 14 óráig teljesen lezárják, ott tartózkodni, oda behajtani nem lehet.

A csepeli önkormányzat már korábban is kifejtette, hogy azoknak, akiknek a tűzszerészi művelet idejére el kell hagyniuk otthonukat, az önkormányzat a Barba Negra szórakozóhely területét jelöli ki tartózkodási helyül. Közölték azt is, a környéken forgalmi korlátozások várhatók, amelyek érinthetik a tömegközlekedést is.