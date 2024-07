Jelen pillanatban is zajlik a tárgyalás a szakmával a Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM) az üzemanyagárakról, ugyanis az árszint ismételten elhagyta a régiós mértéket. Ahogy Vitályos Eszter kormányszóvivő vasárnap közölte,

a szövetség és a kormány korábbi megállapodása szerint a régiós átlagárakat kell tartani Magyarországon, és megengedhetetlen, hogy magasabb árat kell fizessenek a magyarok, mint a régió országaiban élők.

Azonban hiába a megállapodás, az már egészen biztos, hogy holnap, kedden sem a benzin, sem pedig a gázolaj beszerzési ára nem változik. A holtankoljak.hu adatai szerint a hazai üzemanyagok átlagárát tekintve aktuálisan az alábbi árakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 618 Ft/liter

Gázolaj: 630 Ft/liter

Ez azért jelenthet olajat a tűzre, mert Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt pénteken azon akadt ki, hogy aznap a 95-ös benzint átlagosan 618 forintért, a gázolajat pedig átlagosan 631 forintért lehet literenként vásárolni, miközben a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett adatok alapján a szomszédos országokban a benzinért literenként átlagosan 610 forintot, a dízelért pedig 616 forintot kell fizetni.

Nagy Márton szerint ez azt jelenti, hogy a magyar családoknak az üzemanyagért többet kell fizetnie, mint a szomszédos országok lakosainak, a benzin esetében 8 forinttal, míg a gázolaj esetében 15 forinttal.

A ma reggeli Kormányinfón az üzemanyagárakkal kapcsolatban több kérdésre is válaszolt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, így például a Blikk érdeklődésére elárulta, hogy a benzinárstop is a kormányzati eszköztár része, de ezekkel csak akkor érdemes foglalkozni, ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre. Míg az Indexnek azt húzta alá, hogy a kormány üzenete azoknak szól, akik nem tartják be a szabályozást, azaz az árszabásuk magasabb, mint a környező országok átlagára.

Az Economx arra volt kíváncsi, hogy a kormányzat hajlandó lesz-e megfogadni a szakma azon javaslatát, hogy csökkentse az üzemanyagárakat. Utoljára az európai uniós elvárásnak megfelelően növeltünk jövedéki adót, adóteher csökkentésre az idei évben biztosan nem lehet számítani, részben uniós szabályok is kizárják ezt - válaszolta portálunknak a miniszter a Kormányinfón.

Tehát idén nem lesz adócsökkentés, és a tárgyalások is ennek tudatában zajlanak az Economx információi szerint.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint egyetlen mód van arra, hogy azonnali pozitív változást érjen el a kormányzat az üzemanyagárak csökkentésében, ha az állam az üzemanyag-kereskedelmet, -értékesítést terhelő adórendszerben felülvizsgálatot tart,

és bizonyos adónemeket töröl, vagy azokat csökkenti

Az Economxnak úgy fogalmazott, lehet felszólítani az üzemanyag-kereskedőket, hogy csökkentsék az árakat, de nincs miből árat csökkenteni.