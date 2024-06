A magyarok már az idei első negyedévben, még a nyaralási szezon kezdete előtt a korábbinál sokkal többet használták bankkártyájukat külföldön.

Az egyik nemzetközi kártyatársaság felmérése szerint honfitársaink 84 százaléka, a 80 százalékos régiós átlagnál magasabb aránya tervezi, hogy a határon túl

kártyával,

okostelefonnal

vagy okosórával fizet.

A Visa azt mérte, hogy az idén a magyarok 40 százaléka tervez külföldi nyaralást. A válaszadók fele elsősorban a főszezonban két-három külföldi látogatásra is sort kerít: a többség Olaszországba, Horvátországba vagy Ausztriába szeretne utazni.

Ezek a számok meglehetősen eltérnek egy korábbi felméréstől – írja az Azénpénzem.hu. Abból ugyanis az derült ki, hogy

legalább ötnapos külföldi utazásra legfeljebb minden ötödik magyar lát esélyt; a válaszadók 71 százaléka ezt pénzhiánnyal indokolta.

A Visa azonban arra jutott, hogy 2023-hoz képest némileg csökkent azoknak a száma, akik elé az infláció és a megélhetési költségek emelkedése utazási akadályt gördít. Felmérésük szerint ezt a mostani szezonra 23 százalék mondta a tavalyi 26 százalék után.

A Visa felmérése szerint

a külföldi nyaralást tervező közép- és kelet-európaiak döntő többsége (75 százalék) az indulás előtt dönt arról, hogyan fizet majd az út során;

ha olyan országba utaznak, ahol más pénznemben fizetnek, 53 százalékuk ugyanazt a kártyát tervezi használni, amelyet otthon is használ;

a magyarok és a románok döntenek leginkább másik kártya használata mellett;

a kártyahasználó hazai utazók 59 százaléka olyan kártyát választ az utazásához, amely többdevizás számlához kapcsolódik.

A kártyás vásárlások száma és értéke az idei első negyedévben az előző év azonos időszakához képest belföldön több mint 10 százalékkal nőtt. Ennél is dinamikusabban ugrott azonban meg a külföldi kártyás költés.

A hazai kibocsátású kártyákkal a határon túl darabszámban 22,5, értékben 25,9 százalékkal többet vásároltak az ügyfelek az év első három hónapjában

– derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss statisztikájából.

Ugyanebben az időszakban a külföldi készpénzfelvétel darabszáma és értéke is csökkent. Legalábbis a betéti kártyáknál.

A hitelkártyával az idei első három hónapban 2023 első negyedéhez mérten 11 százalékkal többször csapolták meg a kinti bankjegykiadókat (ATM), azokból majdnem 8 százalékkal több valutát véve ki. Pedig ez nagyon nem éri meg. A hitelkártyás készpénzfelvétel esetében ugyanis az esetenként igen magas díj mellett még hitelkamatot is felszámolnak a bankok

– számolta ki az Azénpénzem.hu.

Azért is meglepő a hitelkártyások magatartása, jegyzi meg a portál, mert a betéti bankkártyáknál szépen szorul vissza a készpénzfelvétel mennyisége és értéke is – a határokon belül és külföldön is.

Az MNB tájékoztatása szerint az idei első negyedévben a készpénzfelvételi tranzakciók (fizetési kártyás és pénztári tranzakciókat is figyelembe véve) száma 2,7 értéke pedig 6,2 százalékkal csökkent 2023 első negyedévéhez képest. A készpénz befizetések száma ugyanekkor 1,9 százalékkal növekedett, értéke pedig 6,4 százalékkal csökkent.