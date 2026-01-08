Az autók téli felkészítésén túlmenően az is fontos, hogy néhány életmenő kellék is a járművünkben parkoljon, ha beütne a krach és az utakon rekednénk a kocsinkban ücsörögve.
Ahogy arra a zaol.hu emlékeztet, Magyarországot még 2013. március 14-15-én érte el az a volumenű havazás és orkán erejű szél, amikor is autók estek a hó fogságába, járművek csúsztak az árokba.
Amennyiben ilyen helyzet adódna újból, a Magyar Vöröskereszt arra hívja fel a figyelmet, hogy
milyen felszerelésekből ajánlott állnia egy téli túlélőcsomagnak.
Mint tanácsolják, a téli vészhelyzetekre állítsunk össze olyan autós életmentő csomagot, amely akár baleset során jön jól, valamint akkor is, ha órákra elakadunk a hóban.
Alapvető tárgyak, melyeket mindenképpen tartsunk a gépjárműben:
- meleg ruházat,
- takaró,
- elsősegély-készlet,
- multifunkciós zsebkés,
- zseblámpa (lehetőség szerint kézi működtetésű/tartalék elemekkel),
- jégkaparó,
- telefontöltő kábel,
- indítókábel,
- külső akkumulátor,
- élelmiszer,
- forró ital (pl. tea), termoszban,
- ivóvíz, pohár.
A lista bővíthető például még:
- hólapáttal,
- nyomtatott térképpel,
- téli szélvédőmosó folyadékkal,
- vontatókábellel
– sorolták, mi mindenre lehet szükség, ha a közutakon érne valakit az extrém havas ítéletidő.
