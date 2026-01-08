Az autók téli felkészítésén túlmenően az is fontos, hogy néhány életmenő kellék is a járművünkben parkoljon, ha beütne a krach és az utakon rekednénk a kocsinkban ücsörögve.

Ahogy arra a zaol.hu emlékeztet, Magyarországot még 2013. március 14-15-én érte el az a volumenű havazás és orkán erejű szél, amikor is autók estek a hó fogságába, járművek csúsztak az árokba. 

Amennyiben ilyen helyzet adódna újból, a Magyar Vöröskereszt arra hívja fel a figyelmet, hogy

milyen felszerelésekből ajánlott állnia egy téli túlélőcsomagnak.

Mint tanácsolják, a téli vészhelyzetekre állítsunk össze olyan autós életmentő csomagot, amely akár baleset során jön jól, valamint akkor is, ha órákra elakadunk a hóban. 

Alapvető tárgyak, melyeket mindenképpen tartsunk a gépjárműben:

  • meleg ruházat,
  • takaró,
  • elsősegély-készlet,
  • multifunkciós zsebkés,
  • zseblámpa (lehetőség szerint kézi működtetésű/tartalék elemekkel),
  • jégkaparó,
  • telefontöltő kábel,
  • indítókábel,
  • külső akkumulátor,
  • élelmiszer,
  • forró ital (pl. tea), termoszban,
  • ivóvíz, pohár.

A lista bővíthető például még:

  • hólapáttal,
  • nyomtatott térképpel,
  • téli szélvédőmosó folyadékkal,
  • vontatókábellel

– sorolták, mi mindenre lehet szükség, ha a közutakon érne valakit az extrém havas ítéletidő.

