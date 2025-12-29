A bankok látványos jóváírásokkal próbálják magukhoz csábítani az új ügyfeleket, de a számlanyitási ajándék önmagában nem garancia a kedvező feltételekre. Egy rosszul megválasztott csomag akár egy év alatt felemésztheti a kapott pénzt is, ezért érdemes a hosszabb távú költségeket is alaposan átnézni.

A lakossági bankszámla mára jóval több lett, mint egy kötelező pénzügyi eszköz, mivel komoly eltérések vannak a díjakban és az elérhető kedvezményekben is.

A bankok számára az új számlanyitás kulcsfontosságú belépési pont, hiszen aki bankszámlát vezet egy pénzintézetnél, később nagy eséllyel más termékeket is igénybe vesz, legyen szó bankkártyáról, hitelkeretről, személyi kölcsönről, lakáshitelről vagy megtakarítási konstrukciókról.

A piac ugyanakkor közel teljesen lefedett. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint

az év első felének végén mintegy 10,6 millió lakossági számlát tartottak nyilván Magyarországon, amelyek közül körülbelül 7 milliót használnak aktívan. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak valódi ösztönzőket kell kínálniuk ahhoz, hogy valaki bankot váltson vagy új számlát nyisson.

A több tízezer forintos jóváírások mögött szinte minden esetben konkrét feltételek állnak. Jellemző elvárás

az aktív számlahasználat,

a mobilbank és netbank regisztrációja,

valamint a bankkártyás vásárlások teljesítése.

Gyakran marketingcélú hozzájárulásra is szükség van,

és előfordul, hogy meghatározott időn belül előírt számú vagy összegű kártyás tranzakciót kell végrehajtani.

Fontos szempont, hogy a bónusz ne legyen az egyetlen döntési tényező.

Egy kedvezőtlen számlacsomag éves költsége akár az 50 ezer forintot is elérheti, ami egyetlen év alatt lenullázhatja a számlanyitáskor kapott összeget.

Érdemes átgondolni a saját bankolási szokásainkat: mennyi az átutalások száma és összege, mennyit használjuk a bankkártyát, és mennyi készpénzt veszünk fel havonta.

Szinte minden főbb bank kínál ilyen kedvezményt, eltérő mértékben:

Az OTP Bank 30 ezer forintos jóváírást kínál az új ügyfeleknek, amennyiben a számlanyitást követően aktiválják az OTP Perselyt, és legalább tíz bankkártyás vásárlást teljesítenek összesen minimum 100 ezer forint értékben. Marketinghozzájárulással és MobilBank-regisztrációval további kedvezmények is elérhetők. Az új TOP számlacsomag első évben havi legalább 150 ezer forintos jóváírás mellett díjmentes.

A számlanyitási bónusz csupán az első lépcső. A valódi megtérüléshez érdemes átnézni a havi és éves díjakat, az elvárt jóváírás összegét, valamint azt, hogy az adott számlacsomag mennyire illeszkedik a mindennapi bankolási szokásokhoz. Így az ajándékpénz nem egyszeri csábítás marad, hanem valódi pénzügyi előnnyé válhat - írja a BiztosDöntés.



