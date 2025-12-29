Már csak három nap van hátra ebből az évből, most van itt az ideje maximalizálni az adókedvezményeket azoknak, akik hosszútávú megtakarítással rendelkeznek. Azoknak is érdemes résen lenniük, akik most tennének be valamilyen befektetésbe egy nagyobb összeget.

Összesen 280 ezer forintnyi adókedvezményt vehetnek igénybe a 2025-ös adóév után azok, akik legalább ennyi személyi jövedelemadót (szja) befizettek. Ezeket a kedvezményeket a különféle nyugdíjcélú megtakarítások és az egészség-, és önsegélyező pénztári befizetések után lehet igénybe venni. A 280 ezres limit kihasználásához két vagy három megtakarítási formát kell kombinálnunk.

1. Önkéntes pénztárak

Az adó-visszatérítés mértéke főszabály szerint 20 százalék, ám az intézmények ettől eltérő maximális mértéket is meghatározhatnak. A legtöbb pénzt az önkéntes nyugdíj, egészség- és önsegélyező pénztárak befizetései után lehet visszaigényelni, összesen 150 ezer forintot. Ehhez az év végéig legalább 750 ezer forintos befizetést kell teljesíteni ezekbe a pénztárakba. Ha valakinek többféle pénztárban is van tagsága, a befizetések összeadódnak, ami elmondható a személyi jövedelemadó visszaigényléséről is.

Ha valaki legalább két évre leköti a megtakarítását, akkor további 10 százalékos szja-kedvezményt kaphat az államtól. A maximum azonban ilyenkor is 150 ezer forint, így ez azoknak éri meg, akik nem fizettek be legalább 750 ezret az egészég-, vagy nyugdíjpénztári kasszába. A tagok jellemzően gyorsan elköltik a befizetett pénzt valamilyen egészségügyi kiadásra, jellemzően gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre vagy magánorvosi rendelésre, a lekötés ezért sem gyakori.

Emellett népszerű trükk az is, hogy a hozamot visszaforgatják a pénztártagok. Ilyenkor ugyanis tulajdonképpen megtakarított pénz nélkül lehet extra adókedvezményt elérni. Fontos azonban, hogy csak tízéves tagsági jogviszony letelte után lehet háromévente adó- és járulékmentesen felvenni a hozamot. Egyes intézmények természetesen biztosíthatnak még ennél is kedvezőbb ajánlatot az ügyfeleiknek.

2. Nyugdíjbiztosítás

Az önsegélyező pénztárak mellett a nyugdíjbiztosítás is lehetőség. A nyugdíjbiztosításokba befizetett tagdíjra is igényelhető a 20 százalékos adójóváírás, maximális mértéke 130 ezer forint. Aki többféle megtakarítással is rendelkezik, például nyugdíjpénztárba és -biztosításba is fizet, az összesen 280 ezer forintig igényelhet vissza adót. A 130 ezres adójóváírási limithez 650 ezret kell befizetni a biztosítónak.

3. Nyesz

A harmadik opcó a nyugdíj-előtakarékossági számla (nyesz), amelyre ugyanúgy ez a maximum vonatkozik. Szintén 20 százalék az adó-visszatérítés, azonban nem kaphatunk 130 ezer forintot, csak 100 ezret – többek között emiatt is egyre kevésbé népszerű ez a befektetési forma. Itt a maximumhoz éves szinten 500 ezer forintot kell félretenni.

Egyre többen készülnek privát nyugdíjra

Továbbra is az önkéntes nyugdíjpénztárak a legnépszerűbbek, jelenleg 1 078 244 tagjuk van. Ezt követi sorrendben az szja-törvény szerinti nyugdíjbiztosítási szerződések, 531 933 darab.

Utolsó a sorban a nyugdíj-előtakarékossági számla, ezeknek a száma 99 945, amiből 6154 ügyfélnek van kincstári nyesz-számlája – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Államkincstár (MÁK) statisztikáiból.

Hogyan és mikor igényeljük az adókedvezményt?

A 2025-ös adóévről 2026 május végéig kell bevallást készíteni, ezt követő várhatóan 30 napja lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), hogy kiutalja a pénztártagoknak az adó-visszatérítés összegét. Az adóbevalláson jelezheti a pénztártag, hogy ha több pénztárban is volt befizetése, azok közül melyiknél vezetett számlájára kéri a visszatérítést.

A NAV adatai szerint 2025-ben 1 millió 72 ezer magyarnak utalgtak ki összesen 69,9 milliárd forintos adóvisszatérítést, ami fejenként átlagosan 65 ezer forintos jóváírást jelent a takerékoskodóknak.