Felcsuti Péter, a Bankszövetség korábbi elnöke a Spirit FM Több-kevesebb című gazdasági műsorában endégeskedett. Itt Rónai Egonnak elmondta, hogy a bankok százmilliárdos összköltséggel bírnak, ami mellett az ingyenes készpénzfelvétel emelése csupán néhány tízmillió forintos többletet jelent. Ez a költségnövekedés viszont a bankok versenyhelyzetének függvényében beépülhet az árakban, ami normális működésnek tekinthető a szakértő álláspontja szerint.
Az ATV megemlíti, a szakértő rámutatott arra, hogy a kormány 2026. június 30-ig kérte a bankszámlaköltségek emelésének mellőzését, ami erős nyomásként is felfogható. Felcsuti Péter szerint az ilyen kiszámíthatatlan állami lépések a bankszektoron túl a gazdaság egészére óvatosságot kényszerítenek, a hosszú távú tervezést pedig megnehezítik. Hozzátette, hogy 180 milliárdról 360 milliárd forintra nőtt a bankokat érintő különadó mértéke, ami ugyancsak visszafogja a tevékenységeket és a vállalt kockázatot is csökkenti, ami legvégül az ügyfelekre is hatással lehet.
A szakértő szerint bár nemzetközi összehasonlításban sem alacsony az elektronikus fizetések aránya Magyarországon, volna még hová növekedni. Hozzátette, ugyan a készpénzhasználat visszaszorítása a tranzakciókat is olcsóbbá tehetné, mégis az ATM-hálózat bővítését ösztönzi a kormány.
A kormány szerint háború lesz, ha a bankok az emberekre hárítják a megduplázott bankadótA kormányzat szerint a bankszektor konszolidált adózott eredménye 2024-re elérte az 1900 milliárd forintot, ezért nem érhette őket meglepetésként a bankadó.
