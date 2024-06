Bár idén a Microsoft és az Nvidia is lekörözte az Apple-t, az iPhone-ok gyártója a héten visszavette a vezető helyét a világ legértékesebb vállalatainak listáján. A kedvező inflációs jelentés hatására megújult lendülettel kereskedtek az amerikai részvényekkel, így az Apple mellett a Microsoft és az Nvidia is rekordmagas árfolyamot ért el szerdán. Elon Musknak pedig végre megszavazták a Tesla részvényesei azt a fizetési csomagot, amiért alaposan megdolgozott az elmúlt években.

Újra csúcson az Apple

Magyar idő szerint hétfő este mutatta be az Apple a szokásos éves WWDC konferenciáján a legfrissebb újításait a nagyközönségnek. Az új iOS 18 operációs rendszer mellett a befektetők a mesterséges intelligencia fejlesztéseket várták leginkább. A vállalat vezérigazgatója, Tim Cook be is jelentette a cég saját mesterséges intelligenciáját, amit Apple Intelligence névre kereszteltek, ez a tervek szerint ősszel érkezik majd meg.

A piac elképesztő lelkesedéssel fogadta az újításokat, két nap alatt 14 százalékkal emelkedett a részvények árfolyama, és a csúcsot jelentő 220 dolláros szintet is megkarcolta, ezzel pedig az Apple újfent a világ legértékesebb vállalatává lépett elő. A papírokra alaposan ráfért a javulás, a konferencia előtt ugyanis mindössze 4 százalék pluszban állt idén a részvények árfolyama.

Elemzők szerint azonban a hirtelen javulás nem is csak a fejlesztések közzétételének köszönhető, hanem annak, hogy elkezdődhetett az Apple legutóbbi gyorsjelentésekor meghirdetett részvényvisszavásárlási programja. A cég bejelentése szerint 110 milliárd dollár értékben tervez visszavásárolni a saját részvényeiből, ez pedig jellemzően jelentős vételi nyomást gyakorol a papírok árfolyamára.

Megkapta Musk, amit megérdemelt

Az elmúlt órákban két fontos döntést is meg kellett hoznia a Tesla részvényeseinek. Szavazásra bocsátották ugyanis Elon Musk 56 milliárd dollár értékű kompenzációs csomagját, illetve hogy áthelyezzék-e a vállalat székhelyét Texasba.

Mindkét kérdésben elsöprő többséggel az igenre voksoltak a tulajdonosok, amit Elon Musk lelkesen osztott meg követőivel X-en. A poszt alatt rengetegen gratuláltak az üzletembernek, többek között Greg Abbott, Texas állam kormányzója is. A politikus kiemelte, hogy a cég székhelyének áthelyezésével a Tesla rengeteg pénzt fog megspórolni, ugyanis az államban 0 százalékos a személyi és vállalati jövedelemadó kulcsa.

A vállalat a költözés mellett pedig ki fogja fizetni Musknak a 2018-ban megígért 56 milliárd dollár értékű fizetési csomagját, amiért az üzletember alaposan megdolgozott, az elmúlt 6 évben ugyanis 800 százalékot emelkedett a Tesla részvényeinek árfolyama.

A híreket a piac is pozitívan fogadta, a csütörtöki kereskedést a Tesla 6 százalék pluszban nyitotta.

Van élet az Nvidián túl is

A mesterséges intelligencia chipek egy kevésbé ismert nyertese a Broadcom. Bár a vállalat az Nvidia árnyékában meghúzódva csendesebben növekszik, a fejlődése elképesztő mértékű, a részvények árfolyama idén 56 százalékot, míg az elmúlt öt évben 537 százalékot emelkedett.

A vállalat magyar idő szerint szerda éjjel tette közzé negyedéves gyorsjelentését, ami szerint rengeteg pénzt keresett. 12,5 milliárd dolláros árbevétele 500 millióval múlta felül az elemzői várakozásokat, míg az egy részvényre jutó nyereség 10,96 dollárra rúgott.

A Broadcom az Nvidiához hasonlóan szintén bejelentett egy 10:1 arányú részvényfelaprózást, ami ugyan elméletben nem változtat a vállalat értékén, a történelmi adatok alapján azonban a részvényfelaprózásokat átlagosan 5 százalékos árfolyamemelkedés szokta követni.

A piac pozitívan reagálta le a híreket, így a Broadcom részvényei 13 százalékkal magasabban kezdték a csütörtöki tőzsdei kereskedést.