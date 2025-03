A Prémium Állampapír sztori csak hab a tortán, e nélkül is erős lehet az év az ingatlanpiacon

Már 2024 második fele nagyon erős volt az ingatlanpiacon, megindult a spekuláció, hogy a Prémium Állampapírokból kiáramló pénz biztosan felhajtja az árakat. 2025 ingatlanpiaca is részben a PMÁP sztoriról szól, nem véletlenül számítanak 15-20 százalékos áremelkedésre a szakértők. A Bázispont podcast vendége Schilling Dániel, a Duna House pénzügyi igazgatója volt.

Rekordév volt 2024 mind az ingatlan-, mind a hitelközvetítésben és valószínűleg nincs megállás, folytatódhat a trend. A Duna House hálózatában egy 1,2 milliárd forintos budai ingatlan értékesítése volt tavaly a legnagyobb tranzakció, a lengyelországi leányvállalatnál pedig egy 750 millió forint értékű ingatlaneladás jelentette a csúcsot – mondta a Bázispont podcast vendége, Schilling Dániel, a Duna House pénzügyi igazgatója.

Akit arról is kérdeztünk, hogy a jelenlegi ingatlanpiaci körülmények mellett, amikor a vevők szinte maguktól jelentkeznek a meghirdetett lakásokért és nem ritka, hogy a listaár felett licittel kelnek el az ingatlanok, mi szükség van egyáltalán ingatlanközvetítőkre?

Beszéltünk arról is, hogy milyen állapotban kell lenni az adott ingatlannak ahhoz, hogy a hirdetés biztosan felkeltse a vevők érdeklődését. Schilling Dániel értékelte a Duna House részvények idei árfolyammozgását is, közte azt is, hogy mi váltotta ki a gyorsjelentés után látott korrekciót.

Miről volt még szó az adásban?