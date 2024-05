A Goldman Sachs globális befektetéselemző részlegén dolgozók összegyűjtötték, hogy a legnagyobb hedge fundok (fedezeti alapok) melyik részvényeket shortolják a leginkább – írta X-en a ZeroHedge. A listát egy népszerű elektromos autó gyártó vezeti, de lehet, hogy az olajipar befektetői is kezdhetnek aggódni.

Short = totális összeomlás?

A hedge fundok olyan befektetési alapok, amelyek különböző stratégiákat alkalmaznak, hogy a piac átlagos hozamánál jobb teljesítményt biztosítsanak a befektetőiknek. Az általuk egyik legáltalánosabban használt eszköz a shortolás, azaz egy részvény árfolyamának esésére való fogadás.

A fedezeti alapok igyekeznek megtalálni azokat az egyedi részvényeket, amik vállalati fundamentumok, makrogazdasági trendek, vagy technikai indikátorok alapján túlértékeltnek tűnnek, és a short pozícióval igyekeznek pénzt keresni az árfolyamuk csökkenéséből.

Hogy működik a shortolás?

Egy short pozíció nyitásakor először kölcsön kell venni a kiválasztott részvényt, majd azt azonnal eladni valakinek. Ha bejön a kereskedő számítása, és a következő időszakban csökken az értékpapír árfolyama, akkor később azt olcsóbban tudja visszavásárolni. A pozíció zárásakor a részvény visszakerül eredeti tulajdonosához, a kereskedő profitja pedig az eladási és a visszavételi árfolyam különbözete lesz (mínusz a részvény kölcsönvételének költsége).

A shortolás a rizikósabb tőzsdei műveletek közé tartozik, mert a veszteség egy ilyen megbízással elméletben végtelen nagy lehet. Míg ha csak simán vásárolunk egy 100 dolláros részvényt, legrosszabb esetben nullára csökken az árfolyama és bukunk 100 dollárt, ám ha shortolunk (azaz az árfolyam esésére számítunk), azonban mégis megemelkedik a papír értéke, mondjuk 700 dollárra, a veszteségünk 600 dollár lesz, ami az eredeti tőkénk hatszorosa.

Ennek az első helynek nem örül majd Elon Musk

A legnagyobb short–érdekeltségű részvények listáját nem meglepő módon a Tesla vezeti. Elon Musk zászlóshajója idén csak küszködik, rengeteg nehézséggel kell szembenéznie.



A Tesla növekedési üteme alaposan lelassult, az egyre nagyobb konkurencia miatt csökkennek az eladásaik, különösen a kulcsfontosságú kínai piacokon. A hibrid autók ráadásul reneszánszukat élik, sokan inkább ezeket a modelleket választják a tisztán elektromos meghajtású járművek helyett.

A folyamatokat a Teslánál kedvezményekkel, akciókkal próbálták ellensúlyozni több–kevesebb sikerrel, míg a nagy újítások és termékek bevezetésére egyelőre várni kell.



A Tesla részvényei idén eddig 27 százalékot veszítettek értékükből, így 2024–ben övék az egyik legrosszabbul teljesítő nagyvállalat.

Bajban az olajcégek?

A lista második és harmadik helyén az USA két vezető olajóriása, az Exxon Mobil és a Chevron tanyázik. Mindkét vállalat kisebb cégek felvásárlásával igyekezett az elmúlt időszakban bővíteni a kapacitását, és az ilyen akvizíciók körüli bizonytalanságok, illetve piaci érték felett meghatározott prémium árak miatt gyakran szokott csökkenni a felvásárló vállalat árfolyama.



Mindezek ellenére az Exxon idén eddig 13 százalék, míg a Chevron 5 százalék pluszban van. Szintén nem régen tudtuk meg, hogy a Warren Buffett által vezetett Berkshire Hathaway az elmúlt negyedévben eladott jó néhány Chevron részvényt.

A listán az olajvállalatok után olyan meglepő nevekkel is találkozhatunk, mint az idén eddig 23 százalékot emelkedő, és rekord magas árfolyamot elérő Costco, vagy a T–Mobile US. Az első tízbe rajtuk kívül a munkagépeket gyártó Caterpillar, a legnagyobb amerikai egészségbiztosító, a UnitedHealth, a kormány egyik fontos légvédelmi alvállalkozója, az RTX, a mindenki által ismert IBM, valamint a félvezető vállalat, a Qualcomm került be.



A teljes hedge fund short lista itt érhető el.