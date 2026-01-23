Az európai részvénypiacok pénteken enyhe elmozdulásokkal, iránykeresés után, többnyire indexcsökkenéssel zártak. A STOXX 600 index 0,20 százalékkal csökkent, az Euro Stoxx 50 0,15 százalékos mínuszban fejezte be a napot. A londoni FTSE 100 0,08 százalékkal gyengült, míg a frankfurti DAX 0,05 százalékkal emelkedett. A párizsi CAC 40 0,14 százalékkal esett, az olasz FTSE MIB 0,59 százalékkal gyengült, a madridi IBEX 35 pedig 0,71 százalékos veszteséggel zárt.
A nap folyamán a vezető indexek alakulását a geopolitikai kockázatok, elsősorban a grönlandi ügy körüli fejlemények és az amerikai vámfenyegetésekhez kapcsolódó bizonytalanság befolyásolta; a befektetők továbbra is fokozott figyelemmel követték a kapcsolódó nyilatkozatokat.
A konjunkturális hírek közül kiemelt figyelmet kaptak a beszerzésimenedzser-indexek. Az S&P Global felmérése szerint az euróövezet összesített BMI-mutatója 51,5 ponton maradt januárban, elmaradva a várakozásoktól. Németországban ugyanakkor javult a hangulat a szolgáltatásokban és az iparban is, míg Franciaországban a szolgáltatói aktivitás váratlanul érdemben romlott és az expanziós küszöb alá esett, miközben az ipari komponens meglepetésre emelkedett.
- Az európai részvénypiacokon keresettek voltak a telekompapírok: az Ericsson a vártnál jobb negyedéves eredményt közölt, osztalékemelést jelzett, valamint részvény-visszavásárlási programot jelentett be, ami erős árfolyamreakciót váltott ki. A Nokia részvénye szintén erősödött.
- A védelmi szektorban a Rheinmetall a nap folyamán erősödött. A cseh Czechoslovak Group (CSG) amszterdami tőzsdei bevezetése kifejezetten pozitív piaci fogadtatásra lelt.
- Az olajárak pénteken határozottan emelkedtek. Az amerikai WTI hordónként 60,98 dolláron állt, ami 2,73 százalékos emelkedésnek felelt meg, míg a Brent 65,77 dollárra drágult, 2,67 százalékos növekedéssel.
Az áremelkedést a geopolitikai és kínálati kockázatok erősítették: a befektetők az Irán körüli feszültségek esetleges szállítási kockázatait árazták, miközben Kazahsztánban a Tengiz mezőnél jelentkező termelési fennakadások is támogatást adtak az áraknak. A drágulás ellenére a túlkínálati félelmek a piaci értékelések szerint fékezhetik a további emelkedést.
A nemesfémek továbbra is a "biztonságos menedékként" betöltött szerepük miatt nyerteseknek bizonyultak.
- Az arany ára rekordszintre emelkedett, a spot jegyzés az európai kereskedési idő végén 4985,60 dolláron állt, 1,00 százalékos napi erősödéssel. A befektetői keresletet a geopolitikai feszültségek, az amerikai eszközökkel kapcsolatos bizalom ingadozása, illetve a makrogazdasági bizonytalanság táplálta.
- Külön is figyelmet kapott az ezüst, amely pénteken először emelkedett 100 dollár fölé: a londoni piacon a jegyzés 100,29 dollárig jutott. Szakértők szerint az ezüst árát a politikai feszültségek mellett ipari nyersanyagként betöltött szerepe is támogatja. Az ezüst többek között a mesterséges intelligencia, a robotika és az energiatermelési technológiák területén tölt be kulcsfontosságú szerepet.
A devizapiacon a dollár gyengülése volt a meghatározó tényező. A dollárindex 0,17 százalékkal 98,11 pontra csökkent, és a hét egészében is számottevő leértékelődés irányába mutatott. A dollárgyengülés hátterében a geopolitikai kockázatokkal kapcsolatos bizonytalanság, valamint a monetáris politikai várakozások álltak: a piac széles körben arra számít, hogy a Federal Reserve a következő ülésén nem változtat a kamatszinten.
Az euró ezzel párhuzamosan erősödött, 0,10 százalékkal 1,1762 dollárra emelkedett. Az euró árfolyamát a vegyes euróövezeti BMI-adatok és a kereskedelempolitikai bizonytalanság egyaránt befolyásolták. Az Európai Központi Bank pénteken 1,1742 dollárban állapította meg az euró hivatalos referenciaárfolyamát.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
