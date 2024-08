Amerikai társaikhoz hasonlóan az európai tőzsdék is hamar ledolgozták az augusztus eleji eséseket. A hirtelen erősödő recessziós félelmekből és a túlburjánzó kereskedési pozíciók leépítéséből táplálkozó korrekció nem volt elegendő ahhoz, hogy tartósan megingassák az emelkedő trendet a kontinens tőzsdéin.

Ráadásul a vállalati gyorsjelentések is viszonylag kedvezőek voltak, és így az elemzők nem változtattak korábbi előrejelzéseiken az európai tőzsdék várható teljesítményével kapcsolatban. A Bloomberg felmérése szerint az általuk megkérdezett 16 befektetési banki stratéga 535 pontra várja átlagosan a legnagyobb európai vállalatok részvényeinek árfolyamát követő Stoxx Europe 600-as index év végi értéké, ez közel 5 százalékkal haladja meg annak mostani értékét.

A Stoxx Europe 600 index határidős jegyzése Kép: Economx, stooq.com

Ha az európai cégek profitja idén és jövőre nem is növekedne, akkor a Fed és az EKB várható kamatcsökkentései nyomán lefelé mozduló kötvényhozamok még ebben az esetben is felértékelné az európai részvényeket a UBS elemzői szerint. Ők nem is várnak egyébként nagy nyereségnövekedést az európai cégektől.

Nem így a többi elemző. A piaci konszenzus alapján

2024-ben 4

2025-ben pedig nagyjából 10 százalékkal

emelkedhet az indexben szereplő cégek átlagos profitja.

A második negyedévben a vártnál jobb számokat közöltek az európai cégek, az MSCI Europe index kosarában szereplő vállalatok nettó eredménye átlagosan 2,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. profitnövekedést könyvelhettek el. Ez első éves szintű növekedés 2023 eleje óta, azonban ez még a jelek szerint nem befolyásolta a részvényárakat, az index július közepi csúcsánál még mindig 2 százalékkal alacsonyabban jár.

Azonban sokat rontott a képen, hogy egy csomó nagy európai vállalat vezetődése pesszimistábbá vált cégének kilátásaival kapcsolatban – erről bővebben itt írtunk.

Az európai részvények értékeltsége a visszafogott növekedési várakozásoknak köszönhetően elég szerény. Ha a várt profitokkal számolunk, akkor a Stoxx Europe 600-as index árfolyam/nyereség hányadosa elmarad annak 10 éves átlagától. A befektetők ennek ellenére elég visszafogottak azok várható teljesítményével kapcsolatban. A Bank of America augusztusi alapkezelői felmérése szerint megkérdezettek 48 százaléka számított rövid távon csökkenésre az európai részvények árfolyamában, szemben a júliusi 18 százalékkal, míg a rövid távú emelkedésben hívők tábora 78 százalékról 45 százalékra csökkent. Hosszabb távon azonban pozitívabb a kép, 62 százalékuk várja azt, hogy azok 12 hónapos időtávon drágulni fognak.