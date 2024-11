Őrült hete van a forintnak, pedig még nincs is vége, csütörtök délelőtt majdnem 410 forintig emelkedett az euró árfolyama, pénteken pedig nem kizárt, hogy ezen a lélektani szinten is tovább zakatol az árfolyam: Budapesten a munkaszüneti napon nincs kereskedés a devizapiacon, de Londonban például lehet üzletet kötni a forintra, a szokásosnál jóval alacsonyabb forgalom mellett. S pont ez az illikvid piac az, amely igazán kockázatos, az árfolyam kis tételekkel is elmozdítható. Egyébként ezt leszámítva is rizikós a péntek, az Egyesült Államokban közzéteszik az októberi adatot a nem-mezőgazdasági foglalkoztatottság változásáról.

De ezt leszámítva is roppant nehéz napokat él meg a magyar deviza, a külső környezet továbbra sem biztató, könnyen lehet, hogy az amerikai elnökválasztásig (november 5.) marad a kockázatkerülés, így a forint is nyomás alatt maradhat. Mint arra elemzők már többször rámutattak, egy esetleges Trump győzelem a forint szempontjából nem sok jóval kecsegtetne.

Formán kívül a magyar gazdaság

Szerdán a fél ország figyelte döbbenten, milyen kiábrándító adatok érkeztek a magyar gazdaság állapotáról. A harmadik negyedévben a GDP 0,7 százalékkal csökkent az előző 3 hónaphoz és 2023 azonos időszakához képest is, ezek az adatok a legpesszimistább várakozásokat is messze alulmúlták. Az eredmény technikai recesszió és a 2024-es várakozások drasztikus visszavágása, a frissített elemzői prognózisok alapján jó ha a fél százalékot meghaladja az éves növekedés itthon.

Közben Európa számos országában jobbak a gazdasági folyamatok. Az eurozóna GDP-je 0,4 százalékkal nőtt negyedéves összevetésben, ami az elmúlt két év legerősebb növekedési üteme volt és felül is múlta a várakozásokat. A német gazdaság 0,2 százalékos bővülésre volt képes, Franciaországban pedig 0,4 százalékos pluszt mértek. Éves összevetésben az eurozóna gazdasága 0,9 százalékkal nőtt, ami másfél éve a legjobb eredmény. Az Egyesült Államok gazdasága sokkal jobb bőrben van, a tengerentúlon 2,8 százalékos volt a harmadik negyedévben az évesített növekedés.

Telekom a régi-új sztár a tőzsdén

Bár a magyar gazdaság és a forint kifejezetten rosszul néz ki, a hazai részvények remekelnek. A BUX 74 ezer pont fölé kúszott a hét utolsó kereskedési napján, az utóbbi napok sztorija egyértelműen a Magyar Telekom részvényhez kapcsolódik, az árfolyam 2001 óta nem látott szintre emelkedett. Ezzel idén 69 százalékos pluszt mutatnak a Telekom papírok, amelyre a Concorde új, 1513 forintos célárat állapított meg, szóval még bőven van tartalék a részvényben.

A kötvénypiacon azonban látszik, hogy a külső környezet nem kifejezetten támogató: a magyar hozamok emelkedtek a héten, a 10-éves állampapíré a hét közepén 7 százalék felett is járt. A csütörtöki aukción viszont a befektetői érdeklődés magas volt a 3, az 5 és a 10-éves állampapírokra többszörös kereslet mutatkozott.

Ismét emelkedett a német infláció

A GDP adatdömping mellett a héten kezdenek beérkezni az inflációs adatok is. Októberben 2 százalékra gyorsult az éves infláció Németországban, ami magasabb az 1,8 százalékos konszenzusnál. Az Egyesült Államokban a PCE-inflációs adatot publikálták, amely éves szinten 2,1 százalékos emelkedést mutat, ami egyébként megegyezett a várakozásokkal. A magyar adatra november 12-ig kell várni.

Sorra érkeznek a tőzsdei jelentések

A Meta Platforms nyeresége felülmúlta a várakozásokat, az egyebek mellett a Facebook anyacége 15,7 milliárd dolláros harmadik negyedéves adózott profitról számolt be. A reklámbevételeik egy év alatt közel 19 százalékkal emelkedtek és a július-szeptember időszakban majdnem elérték a 40 milliárd dollárt.

Jelentett az Erste, a bank csoportszintű bevételei 2,8 milliárd eurót tettek ki a lezárt negyedévben, míg az adózott profit 886 millió euró volt, minden idők második legmagasabb értéke.

Jó híreket és szép pénzt kap a Richter az Egyesült Államokból. A partnercégen keresztül lebonyolított ottani gyógyszerértékesítés (Vraylar antipszichotikum) után mintegy 58 milliárd forintnyi jogdíjbevétel illeti meg a magyar gyógyszergyártót a készítmény háromhavi forgalma után.

Tőzsdei jelenléte első nyereséges negyedévét zárta a Reddit, a nettó profitjuk közel 30 millió dollár volt. A harmadik negyedéves bevétel 345 millió dollárra emelkedett.

Felülmúlta a várakozásokat a Google anyavállalata, az Alphabet. Háromhavi bevételük meghaladta a 88 milliárd dollárt, az adózott nyereség pedig a 26 milliárdot.

A Volkswagennél a csoportszintű bevétel 78,5 milliárd euró lett, a profit azonban drámaian (64 százalékkal) visszaesett, mindössze 1,6 milliárd eurót tett ki. A társaságra rájár a rúd, a bejelentetteken túl további üzembezárások várhatók, elbocsátásokat is terveznek, Kínában pedig tovább zuhant a piaci részesedésük.

A gyógyszeriparban sokkal jobb a piaci környezet, a Pfizer például az előző évinél 31 százalékkal magasabb, 17,7 milliárd dolláros negyedéves árbevételt ért el 4,5 milliárd dolláros adózott profit mellett.

Az osztrák OMV 8,6 milliárd eurós árbevétellel zárta a harmadik negyedévet, a nettó profit is csalódást okozott a befektetőknek, elemzők a 346 millió eurós nyereségnél 100 millióval többet vártak.

Ahogy azt a harmadik negyedéves magyar GDP adatokból már le lehetett szűrni, nagyon gyenge időszak jellemzi az építőipart, így nem volt meglepő, hogy a Masterplast negyedéves számai sem alakultak túl jól. A BÉT-en jegyzett társaság árbevétele 35,7 millió euróra csökkent (6,7 százalékkal), az adózás utáni veszteség pedig 1,3 millió eurót tett ki.