Szenved a forint csütörtökön, sorra esnek el a fontosabb ellenállások, a helyzet különösen a dollárral szemben fest csúnyán, már több mint 391 forintot kérnek egy zöldhasúért, ami közel kétéves mélypont. Az eurót pedig már 411 forint felett jegyzik.

Visszatért a dollár-forint a 2022 decemberi szinthez

Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a dollár tovább erősödött az euróval szemben, ami általában nem kedvező környezet a feltörekvő piaci devizák szempontjából. A dollár a november 5-i elnökválasztás óta több mint 2 százalékkal izmosodott, elsősorban amiatt, hogy Trump vámtarifa emelésekre tett ígéretei, valamint az adócsökkentési tervek inflációs kockázatot hordoznak magukban és korlátozhatják a Fed kamatcsökkentési mozgásterét.

A jelenlegi euró-forint árfolyamszint kritikusnak tekinthető, a 411,3-nál húzódó ellenállás esetleges áttörése akár nagyobb elmozdulást hozhat. A magyar fizetőeszköz most nem lóg ki a mezőnyből, a régiós devizák is gyengülnek, az euró-zloty árfolyam 4,35-ön is járt, a grafikonon látható, hogy a reggeli órákban együtt kezdték el adni a térség devizáit.

Idén a forint 12 százalékkal értékelődött le a dollárhoz képest, az euróval szemben pedig 6,9-cel. Ilyen időtávon a forint látványosan alulteljesítő, a zloty árfolyam (4,34) például ugyanott áll az euróval szemben mint az év elején.