Pénteken kevéssé változott, a főbb devizákkal szemben vegyesen alakult a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.
- Az eurót este hat órakor 382,08 forinton jegyezték a reggel hét órai 381,94 forint után,
- a dollárt 324,57 forinton jegyezték 324,95 forint után,
- a svájci frank jegyzése pedig 411,99 forintra emelkedett 411,30 forintról.
A hetet a forint erősödéssel fejezte be,
- az euróval szemben 0,8 százalékot,
- a dollár ellenében 2,3 százalékot,
- a svájci frankkal szemben pedig 0,4 százalékot ért el.
A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél is, 0,7 százalékkal az euró, 0,9 százalékkal a dollár és 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!