A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX, szeptemberben új erőre kapva folytatta az előző hónapokban látott emelkedést: a mutató 73 896,18 ponton zárt, amely 1,4 százalékos növekedést jelent augusztushoz képest.

Kína már ösztönöz, a német gazdaság tovább szenved

Szeptemberben a globális tőkepiacokat továbbra is vegyes hangulat jellemezte. Az amerikai piacokon az inflációval és a kamatemelési várakozásokkal kapcsolatos aggodalmak vezették a befektetők döntéseit, ami az S&P 500 és a Nasdaq indexek hullámzó teljesítményében is tükröződött. Az energiaárak emelkedése és a geopolitikai feszültségek is hozzájárultak a volatilitáshoz. Európában a vezető indexek mérsékelt növekedést mutattak, azonban a német gazdasági lassulás és az energiafüggőség továbbra is kihívást jelentett. Kínában a gazdasági növekedés továbbra is lassú maradt, azonban a piacok stabilizáció jeleit mutatták, főként a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedések hatására.

Újabb BUX-csúcsdöntés

A hazai tőkepiacon ezzel szemben ismét elindult a növekedés, a BUX index szeptemberben 73 896,18 ponton zárt, amely 1,4 százalékkal haladta meg az előző havi záróértéket. A hónap során a napi rekordérték is ismét megdőlt, szeptember 26. napján 74 905,79 ponton zárt az index.

A BÉT év elején indított, új részvénymutatói szintén pozitív hónapot zárhattak: a CETOP NTR 1 558,69 ponton, míg az XTEND index 1 521,37 ponton zárt.

Forrás: BÉT

Szeptemberben is az OTP Bank részvényeivel zajlott a legnagyobb volumenű kereskedés, 117,4 milliárd forint értékben. A bankpapírt a Richter Gedeon követte, 36,4 milliárd forinttal, illetve harmadik helyen a Mol végzett 26,8 milliárd forinttal.

Az azonnali részvénypiac forgalma összességében 209,47 milliárd forintot tett ki szeptemberben, amely a napi átlagot tekintve 9,97 milliárd forintot jelent.

A befektetési szolgáltatók között szeptemberben a Concorde zárt az élen 122,5 milliárd forinttal, akit a Wood és az Erste követett, 106,2 és 69,2 milliárd forinttal.