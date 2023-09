Nem csak a szakmai befektetők, de a lakosság is vásárolhat a Shopper Park Plus euróalapú részvényeiből. A Budapesti Értéktőzsdén ez az első ilyen típusú részvény.

A Shopper Park Plus a kelet-közép-európai régió egyik legnagyobb kiskereskedelmi bevásárlópark portfólióját tulajdonló és üzemeltető, ezáltal a térség egyik meghatározó szereplőjévé kíván válni – írják közleményükben.

A cég portfóliójában 14 magyarországi, leányvállalatokon keresztül pedig további 4 csehországi ingatlan található, amelyeket 2022 júniusában vásárolt meg. Az ingatlanok kihasználtsági rátája 95 százalék fölötti.

Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatósági tagja, az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. alapító partnere szerint szignifikáns növekedési potenciál és stabil cash-flow valószínűsíthető, ami nem csak a szakmai befektetők számára lehet vonzó, hanem a lakossági megtakarítóknak is. Hozzátette, az üzemeltetést racionalizáló törekvések szinten jótékonyan hathatnak a jövedelmezőségre.

Bárány Kristóf leszögezte, hogy a BÉT első euróalapú nyilvános forgalomba hozatala és részvényjegyzése minden befektetőnek újszerű lehetőségeket kínál. „Számunkra pedig alkalmat ad arra, hogy a meglévő, alapvetően szakmai befektetőknek szóló kínálatunkat kiterjesszük a lakosság felé.” – tette hozzá.

A szakértő kitért arra is, hogy a Shopper Park Plus már 2022-ben, az ingatlanportfólió-akvizíció után elkezdte előkészíteni a folyamatot, hogy idén már be lehessen vezetni a BÉT Prémium kategóriájába. Közölte, hogy a jegyzés lebonyolításával a Shopper Park Plus meg akar felelni a BÉT Prémium kategóriájában való tőzsdei megjelenés összes követelményének.

Az új törzsrészvények október 9-től október 20-ig jegyezhetők euróban a lakosság számára, az intézményi befektetők számára október 16-tól 20-ig tart az ajánlati időszak.

A Részvényjegyzésben az OTP és a Concorde Értékpapír Zrt. és részt vesz forgalmazóként. A lakossági befektetők 11,5 eurós maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot a részvényekre.