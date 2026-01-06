A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3243,61 pontos, 2,87 százalékos emelkedéssel, 116 425,94 ponton, történelmi csúcson zárt kedden.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a kedvező hangulattal magyarázta a BUX emelkedését. Megjegyezte, hogy év elején a befektetők általában bizakodva várják a folytatást, de a Mol szerbiai terjeszkedési lehetősége is hozzájárult ahhoz, hogy jól alakult a kereskedés a BÉT-en.

A Mol 160 forinttal, 5,35 százalékkal, 3150 forintra, az OTP-részvények ára 870 forinttal, 2,41 százalékkal, 36 970 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,44 százalékkal, 1818 forintra, a Richter-papírok árfolyama 330 forinttal, 3,33 százalékkal, 10 230 forintra erősödött.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 203,58 ponton zárt kedden, ez 100,95 pontos, 1 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.