Vegyesen, mérsékelt elmozdulással zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni FTSE-100 mutató 0,05 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 0,10 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,10 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,09 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,38 százalékos veszteséggel, Madridban 0,10 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.

Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,58 százalékos, az S&P 500-as index 0,48 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,66 százalékos veszteséggel állt.