Vegyesen, mérsékelt elmozdulással zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni FTSE-100 mutató 0,05 százalék mínusszal, a frankfurti DAX-index 0,10 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,10 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,09 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,38 százalékos veszteséggel, Madridban 0,10 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.
Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,58 százalékos, az S&P 500-as index 0,48 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,66 százalékos veszteséggel állt.
- Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 1,20 dollárral, 1,99 százalékkal, 61,44 dollárra emelkedett az előző kereskedési napon elszenvedett 2 százalékos veszteséget követően.
- Az arany határidős jegyzése 4356,30 dolláron állt unciánként, 4,31 százalékos (196,35 dolláros) gyengüléssel. A nemesfém ára az előző kereskedési napon elért új történelmi rekord után lefelé korrigált.
- Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, januári jegyzésében 1,44 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 28,50 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 32,12 eurón, egy éve 43,38 eurón, két éve 34,71 eurón zárt.
