A francia államfő a davosi Világgazdasági Fórumon az első találgatásokkal ellentétben nem egy Louis Vuitton napszemüveget viselt szembetegségére hivatkozva, hanem az olasz iVision Tech csoporthoz tartozó Henry Jullien szemüvegmanufaktúra Pacific S 01 Doublé Or nevű modelljét.

A politikus önkéntes és ingyenes reklámja azonnal hatalmas érdeklődést váltott ki a luxusszemüveg iránt, az online rendelések özöne elárasztotta a céget.

Stefano Fulchir az iVision Tech vezetője elmondta, hogy a Henry Jullien évente átlagosan 100 darabot gyárt a pilótanapszemüveg modellből, de a nagy érdeklődés miatt idén akár 1000 darabot is készíthetnek. Az Instagramon a Macronról készült fotóval reklámozzák a modellt, amely 659 euróba kerül - írta az n-tv.de német hírportál.

A Henry Jullient 1921-ben alapították a francia szemüvegipar bölcsőjében, a Svájccal határos Jura régióban. Az iVision Tech 2023 szeptemberében vásárolta fel a több mint száz éves francia kézműves szemüveggyártót - írta a teleborsa.it. A társaságnál a Doublé Or Laminé technikát használják, amelynek lényege, hogy az arany szétválaszthatatlanul kapcsolódik az alapfémhez, ellentétben az aranyozással, így páratlan élettartamot garantálva. A keretek gyártása rendkívül szigorú folyamaton megy keresztül, amely legalább 279 műveletből áll össze és 4 hónapig tart.

Az iVision Tech 2023 augusztusában vezette be részvényeit a milánói tőzsdére 1,15 eurós kibocsátási áron, 8 millió eurós piaci értékeléssel. A részvények keddi zárása 1,51 euró volt, és a Macron-hatás miatt reggel több mint 5,6 százalékos emelkedést követően 12,6 millió eurós piaci tőkeértéket ért el. A cég történetének eddigi csúcsa 2025 februárjában volt, amikor a részvény 2,84 eurót ért el.