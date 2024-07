Új csúcsra emelkedett az arany unciánkénti ára: 2480 dollár lett a legmagasabb érték. A hirtelen emelkedés nagyjából 100 dollárral alacsonyabb szintről indult még múlt héten a fokozódó amerikai kamatcsökkentési várakozások hatására, az eddigi 2450 dolláros csúcsot azonban csak kedden lépte át az árfolyam.

Erős trend

Önmagában az arany emelkedése logikus folyamat. Amint az a grafikonon jól látható, az árfolyam 2020 óta kiépített egy bázist, ezen belül egy erős ellenállást nagyjából 2070 dollárnál, ahová háromszor is felszúrt 2020 és 2023 között, majd tavaly év végén egyszer túl is lépte ezt a szintet, de akkor még kevéssel visszaesett alá. Idén év elején azonban újra nekiszaladt, és ezúttal nagy erővel áttörte, és azóta a közelébe sem esett vissza.

Ez a technikai elemzés szerint nagyon erős kitörés, így gyakori, hogy tartósabb emelkedő trend követi az eseményt. Az, hogy sor került a kitörésre, fundamentumok segítették: több jegybank évek óta folyamatosan növeli aranytartalékát.

A legfontosabb közülük a kínai jegybank, miután Kínának óriási devizatartalékai vannak köszönhetően az évtizedeken át fennált kereskedelmi többletének. Ezt jórészt amerikai állampapírokban tartotta, de miután Donald Trump elnöksége alatt vámháborút indított az ország ellen, cél lett a tartalék átalakítása.

A dollár és az amerikai államkötvények helyett az aranyat tartja Kína a legbiztosabbnak, és ez önmagában nagy keresletet jelentett évről évre. Ez a kereslet 2022-ben fokozódott, amikor Oroszország devizatartalékait befagyasztották a nyugati országok az Ukrajna ellen indított háború miatt, hiszen hasonló kockázat Kína esetében sem kizárt, amennyiben erőszakkal megszállná Tajvant.

Technikai tényezők

Más jegybankok is vásároltak, köztük olyan gyorsan növekvő gazdaságú országok, amelyek devizatartaléka is gyorsan növekedett, és annak adott hányadát, rendszerint 10 százalékát aranyban tartják, így vásárolniuk kellett, hogy fenntartsák az arányt. Tavaly év végén a geopolitikai feszültségek, az izraeli háború is növelhette a keresletet, az idei kitörés után viszont már vélhetően a technikai tényezőké lett átmenetileg a főszerep.

A stabil kitörés, a négy év után elért új csúcs sok vevőt vonz az ilyenkor gyakran bekövetkező rali miatt, ugyanakkor, ha valakinek short pozíciója volt, vagyis esésre játszott, azt ilyenkor többnyire lezárja. Ezek a folyamatok önmagukban is komoly vételi erőt generálnak, ami látszik is a grafikonon.

A mostani legújabb, hirtelen emelkedésnek alapvetően még két oka lehet. Az egyik, hogy nőtt az amerikai kamatcsökkentési ciklus kezdésének esélye, és várhatóan gyorsabb is lesz a folyamat a kedvező inflációs adatok miatt, mint amit eddig vártak. Miután az aranynak nincs semmilyen kifizetése, értékét kizárólag az árfolyama adja, magasabb dollárkamatok esetén inkább kamatozó eszközöket vásárolnak, alacsonyabb kamat esetén viszont nőhet az arany vonzereje.

Menedékkeresés

A másik, igen lényeges tényező, hogy Donald Trump, mint elnökjelölt máris nekiesett Tajvannak, mondván, az amerikai védelmet fizesse meg az ország. Ezt azt jelzi, hogy Trump ugyanott folytatná, ahol abbahagyta: a szövetségeseket is piszkálná, és vélhetően Kínával, amelyre már első elnöksége alatt is nagy figyelmet fordított, ismét igen ellenséges lenne.

Nem csoda, ha erre a lehetőségre mind Kína, mind más, akár szövetséges államok is zsákolni kezdik az aranyat, hogy menedéket keressenek a Trump lehetséges újbóli elnöksége által jelentett kockázatok elől.