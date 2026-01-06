Az arany ára tovább emelkedett, és egyhetes csúcsot ért el, a Federal Reserve tisztviselőinek kamatcsökkentésekre vonatkozó megjegyzései és a venezuelai feszültségek után, amelyek fokozták a biztonságos menedékhelyek iránti keresletet – írta a Reuters.

A spot arany ára 0,4 százalékkal emelkedett, és unciánként 4463,63 dolláron állt GMT 07:22-kor, miután az utolsó kereskedési napon közel 3 százalékot emelkedett. A nemesfém december 26-án rekordmagasságot ért el 4549,71 dolláron, és tavaly 64 százalékos ugrással az 1979 óta legjobb éves teljesítményét produkálta.

Neel Kashkari, a minneapolisi Fed elnöke hétfőn azt nyilatkozta, hogy az infláció lassan csökken, de fennáll annak a veszélye, hogy a munkanélküliségi ráta megnő, ami növeli a kamatcsökkentés valószínűségét.

A befektetők jelenleg legalább két kamatcsökkentésre számítanak idén.

Az ezüst spot ára 2,8 százalékkal, unciánként 78,64 dollárra erősödött, miután december 29-én történelmi csúcsot ért el 83,62 dolláron. Az ezüst 147 százalékos éves nyereséggel zárta 2025-öt, messze meghaladva az aranyét, ami a valaha mért legjobb év volt.

A spot platina ára 2 százalékkal emelkedett, és unciánként 2315,69 dollárra emelkedett, miután múlt hétfőn történelmi csúcsra, 2478,50 dollárra emelkedett. A kereskedési nap korábbi szakaszában több mint 5 százalékkal emelkedett, és egyhetes csúcsot ért el.