Az arany ára tovább emelkedett, és egyhetes csúcsot ért el, a Federal Reserve tisztviselőinek kamatcsökkentésekre vonatkozó megjegyzései és a venezuelai feszültségek után, amelyek fokozták a biztonságos menedékhelyek iránti keresletet – írta a Reuters.
Neel Kashkari, a minneapolisi Fed elnöke hétfőn azt nyilatkozta, hogy az infláció lassan csökken, de fennáll annak a veszélye, hogy a munkanélküliségi ráta megnő, ami növeli a kamatcsökkentés valószínűségét.
A befektetők jelenleg legalább két kamatcsökkentésre számítanak idén.
- Az ezüst spot ára 2,8 százalékkal, unciánként 78,64 dollárra erősödött, miután december 29-én történelmi csúcsot ért el 83,62 dolláron. Az ezüst 147 százalékos éves nyereséggel zárta 2025-öt, messze meghaladva az aranyét, ami a valaha mért legjobb év volt.
- A spot platina ára 2 százalékkal emelkedett, és unciánként 2315,69 dollárra emelkedett, miután múlt hétfőn történelmi csúcsra, 2478,50 dollárra emelkedett. A kereskedési nap korábbi szakaszában több mint 5 százalékkal emelkedett, és egyhetes csúcsot ért el.
Miután mindenki jól bevásárolt, kipukkadt az "aranylufi"Tavaly október 25-én úgy tűnt, az arany kora leáldozóban, akkor az arany spot ára 6,3 százalékkal is esett, unciánként 4082,03 dollárra, miután előző minden idők legmagasabb, 4381,21 dolláros árfolyamon állt. Az arany történelmi emelkedést mutatott 2025-ben, több mint 50 százalékos emelkedése meghaladta a korábbi volatilis időszakokat. Itt olvashat erről többet >>>
