Az immár lassan másfél éve tartó tőzsdei bika piacon a húzóerőt egyértelműen a csodálatos hetek néven emlegetett nagy amerikai technológiai részvények jelentették(ide tartozik az Apple, az Amazon, a Meta, a Microsoft, az Alphabet, a Tesla és az Nvidia). Ezek teljesítménye azonban az elmúlt hetekben kezdd divergálni, és ez érthetően idegesít teszi a befektetőket. Mutatja ugyanis, hogy nem csak felfelé van út miközben ezek a papírok a piaci átlagnál jóval magasabb árazás mellett forognak.

Például a következő 12 hónapra várt nyereségükkel számolva árfolyam nyereség hányadosuk (P/E) eléri a 33-at, tavaly év végén ez még csak 26-on állt – írja az LSEG adataira hivatkozva a Reuters. Ehhez képest az irányadó S&P 500-as index esetében ez az arány alig 21 körül van, úgy, hogy ez is emelkedett idén már 7 százalékkal.

A befektetők tavaly szívesen fizettek akár magas árat is a hatalmas piaci értékű vállalatok részvényeiért, szerették azok szilárd mérlegét és domináns pozíciójukat ágazatokon belül. Idén azonban már jóval válogatósabbá váltak a Tesla és az Apple részvényeit elkezdték büntetni, amikor egy picit is bizonytalanabbá váltak kilátásaik. Eközben az Nvidia szédületes nyereséget produkált.

Amikor ilyen magasságokba jut egy vállalat részvényeinek az értékeltsége, amikor ilyen masszív nyereség növekedést áraz a piac, akkor nincs helye a kudarcnak, nincs helye a csalódásnak

– mondta Mike Mullaney, a Boston Partners elemzési igazgatója.

Az Apple már nem a legértékesebb amerikai vállalat piaci kapitalizáció alapján, miután év eleje óta részvényei 10 százalékot estek a kínai üzletágára nehezedő nyomás miatt. P/E hányadosa 29-ről 25-re olvadt. Eközben a chipgyártó Nvidia árfolyama 80 százalékkal nőtt év eleje óta, köszönhetően a chipjei iránt mutatkozó igénynek a mesterség intelligenciával kapcsolatos alkalmazások miatt. Az Nvidia P/E-je most 35 körül. Szintén jórészt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmus hajtotta fel év eleje óta 40 százalékkal a Meta árfolyamát, a Facebook anyavállalatának részvényeire várt nyereségének 24-szeresén is akad vevő.

Tavaly azért nem volt ennyire vegyes a kép, az Apple mintegy 50, az Nvidia 230 százalékkal drágult januártól decemberig. Mivel ez a hét részvény súlya nagy az S&P 500-as indexben, ezért drágulása mintegy 60 százalékát hozta az index tavalyi 24 százalékos erősödésének.

Az elemzők különböző modelljeikben most leginkább azzal küszködnek, hogyan árazzák be a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket. Az ugyanis néhányuk szerint olyan minőségi váltást jelent a technológiában, amelynek hatásait nehéz megbecsülni.

Bár a robusztus nyereségek támogatták a Csodálatos Hetek értékeltségét, a csoport növekedési pályája az év folyamán vagy a jövő év elején mérséklődni fog. Fektettük nem biztos hogy sokáig a piaci átlag duplájának megfelelő értékeltséget is elfogadnak ezeknél a cégeknél. Visszatekintő hírességekkel számolva ez most már 41-es P/E-t jelent a piac 23-as átlagához képest – mondta Jeffrey Buchbinder, az LPL Financial vezető részvénystratégája.

AJP Morgan stratégái ugyanakkor továbbra is optimisták a csoporttal kapcsolatban. Rámutattak, a 7 részvényből 5-nél a P/E alacsonyabb mint 5 éves mediánjuk, és relatív felülárazottságuk is csökkent. Az Nvidia például egy éve még 60-as P/E hányados mellett forgott, azonban azóta nyeresége is nagyot nőttek és az elemzői várakozások is alaposan felfelé mozdultak el, így ez a mutató jelentősen csökkent.

Hogy mennyire fontossá váltak ezek a részvények jól jelzi, a befektetők az Nvidia hétfőtől kezdődő fejlesztői konferenciáját legalább olyan fontosnak érzik a piac jövőjével kapcsolatban, mint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szerdán végződő kamatdöntő ülését.

Eközben azt, hogy van egy kis megtorpanás jelzi, a múlt héten a Nasdaq 100-as index közel 4 százalékkal esett. Azonban még mindig történelmi csúcsa közelében tartózkodik. Ráadásul ha egy kicsit visszatekintünk, jól látszik, hogy ez a minimális csökkenés egyelőre még korrekciónak sem nagyon tűnik, a 2022 ősze óta tartó, 70 százalékot meghaladó hegymenetben. Az index egyelőre tavaly november közepe óta folyamatosan 50 napos mozgóátlaga felett tartózkodik.

Nincs jele a trend megtorpanásának a Nasdaq 100-as indexben

Kép: economx, stooq.com



Ami intő jel lehet az az, hogy lefelé az 50 napos mozgóátlag alatt igazán erős támaszt csak jó 10 százalékkal alacsonyabb értékeknél lehet látni a grafikonon. Igaz, nincs egyelőre arra utaló jelzés, hogy valóban erre indulna a piac.