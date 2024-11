Jelentett hétfőn az Alteo, a társaság 74,8 milliárd forint árbevételt ért el az év első kilenc hónapjában, amely 3 százalékkal marad el a tavalyitól. A 14,8 milliárd forintos EBITDA 9 százalékkal, a 8,6 milliárd forintos nettó eredmény pedig 24 százalékkal lett alacsonyabb 2023 azonos időszakához képest.

A cég eredményessége ezzel az energiaárrobbanás előtti időknél magasabb szinten tudott stabilizálódni.

Ha csak a harmadik negyedévet nézzük, az EBITDA valamennyivel meghaladta az 5 milliárd forintot, a nettó eredmény pedig 2,67 milliárd forint volt, mindkettő jóval magasabb a 2023-as időszaknál.

„Az ALTEO a megújuló alapú energiatermelés és a körforgásos gazdálkodás elterjedésére

is alapozó stratégiája és diverzifikált portfóliója a stabil, fenntartható növekedést szolgálja,

amelyről az energiaárrobbanás és az annak köszönhető rekordévek sem térítették le a

céget. A hosszútávú gondolkodást támogatja az az aktív beruházási és akvizíciós

tevékenység is, amelynek a mögöttünk hagyott időszakban is számos látványos eredménye

volt, és amelyet nagy erőkkel folytatunk tovább” – emelte ki ifj. Chikán Attila, a társaság

elnök-vezérigazgatója.

A társaság több akvizíciót és beruházást hajtott végre idén. A jelentéstételi időszakot követően, októberben adtak át Győrben egy akkumulátoros energiatárolót, amely közel 20 százalékkal növeli a jelenleg Magyarországon működő energiatároló összkapacitást. Emellett megvalósítási szakaszba lépett az Alteo történetének legnagyobb zöldmezős beruházása, amelynek keretében a vállalat az RRF pályázaton elnyert állami támogatásból valósít meg három energiatároló létesítési beruházást. Szintén októberben írt alá a cég adásvételi szerződést a szélerőműveket üzemeltető Mov-R H1 Szélerőmű Kft. megvásárlásáról. A tranzakció zárásával másfélszeresére nő az Alteo szélerőművi kapacitása. Ugyanebben a hónapban a vételi jogával élve megvásárolta a Kék Bolygó Klímavédelmi Magántőkealap részesedését FE-GROUP INVEST Zrt.-ben, amellyel egyedüli tulajdonosává vált a komplex hulladékgazdálkodási tevékenységet végző cégnek.

Így értékelte az eredményeket az Erste:

Erős eredményt láthatunk, ami elsősorban a szabályozói központ eredménybővülésének köszönhető, amely a cég szabályozói rugalmasságával magyarázható. Ugyanakkor kisebb mértékben, de méretükhöz képest hatalmas javulást láthatunk a Megújuló és a Hulladékkezelési üzletágban is. Mindeközben a cég 13,1 milliárd forint készpénzzel és 25,6 százalékos eladósodottsággal rendelkezik a korábban megszokott 70 százalékhoz képest. Ez pedig 70 milliárd forint körüli további beruházási lehetőséget jelent akár rövid távon is, a fent említett szélerőmű vásárlást és akkumulátor beruházást is beleértve. Vagyis további 40-50 milliárdnyi beruházási, akvizíciós mozgástér továbbra is fennáll.

Az év elejihez képest az Alteo részvényekkel 51 százalékkal kereskednek magasabb árfolyamon.