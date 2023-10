Sokan szembesülhettek már azzal, hogy a videók böngészése közben folyamatosan állítani kell a hangerőn, mert azok eltérő körülmények között, illetve felszereléssel lettek rögzítve. Mostantól ez orvosolva lesz, köszönhetően az új lehetőségnek. Nem kell YouTube Premium előfizetés sem ahhoz, hogy használni lehessen a funkciót, illetve azokat a további újításokat, amelyeket most vagy hamarosan elérhetővé tesznek – írja a NapiDroid.

A Stabil Hangerő a Google állítása szerint megakadályozza, hogy az egyes videók között durva különbségek legyenek a hangerő tekintetében.

Az új opciót a kiegészítő beállítások között lehet megtalálni, a funkció alapból be lesz kapcsolva.

Egyéb újításokat is tapasztalhatunk

Újdonság lesz még, hogy ha egy videón végigsimít, akkor mostantól az előnézeti képernyő sokkal nagyobb és jobban látható lesz, mint amilyen eddig volt.

Egy hosszú nyomással kétszeres sebességre gyorsíthatjuk a videofelvételt, és vissza lehet menni oda, ahol elkezdtük a videót nézni, továbbá ha az ujjunk olyan részhez ér, ahol megszakadt a videó, egy rezgést fogunk érezni.

Mostantól le lehet zárni a képernyőt videózás közben, így megelőzhetjük a véletlen érintéseket, amik megszakíthatják a videókat.

A VLC lejátszóban már régóta van ilyen opció, amit végre a YouTube-ra is elhoztak.

A mesterséges intelligencia is helyet kap

Van még egy érdekesség, egy mesterséges intelligencia funkció, ami megkeresi azt a dalt, aminek sem a címét, sem az előadóját nem ismeri a felhasználó. Több opció is rendelkezésre áll az azonosításra, ha van egy részlet a zenéből, akkor lejátszhatjuk azt, de lehet énekelni vagy dúdolni is, ezután az MI összeveti a hallottakat az adatbázissal, és igyekszik kitalálni, hogy melyik dalra is gondoltunk. Olyasmire kell gondolni, mint amit a Soundhound vagy a Shazam csinál. A funkció egyelőre csak az app Android verziójában lesz elérhető.

A rövid videók viszik a prímet

Egyébként nagyjából két éve indította a YouTube a TikTokra emlékeztető, rövid videós szolgáltatását, a legfeljebb 60 másodperces felvételeket magába foglaló Shorts-ot, amely az indulása óta 2 milliárd felhasználót vonzott be. Azonban a vállalat friss jelentése szerint fennáll a veszélye, hogy rossz hatással lesz a hosszú formátumú videózási üzletágra a YouTube Shorts.

A vállalat egyik vezető munkatársa arra hívta fel a figyelmet a YouTube egy stratégiai találkozóján, hogy

az emberek ugyanúgy kevesebben néznek hosszabb videókat, mint ahogyan egyre kevesebb könyvet olvasnak.

A cég belső adatai pedig azt mutatják, emiatt a tartalomgyártók is kevesebb hosszú felvételt készítenek, amivel pedig az a gondja a vállalatnak, hogy a hosszabb videók több hirdetésre és átkattintásra adnak lehetőséget, amik növelhetik a videómegosztó bevételeit. Ráadásul manapság a hirdetők is egyre inkább előnyben részesítik a rövid formátumú tartalmakat a termékelhelyezéseiknél.

Ez is a magyarázata lehet annak, hogy a YouTube az utóbbi négy negyedévből háromban a hirdetési bevételek visszaeséséről számolt be – szemlézte a Haszon.hu a Financial Times cikkét.