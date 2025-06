A Microsoft hosszú évek óta próbálja átcsábítani az embereket a Chrome-ról az Edge böngészőre, korábban még fizetnie is hajlandó volt érte. Emellett megjelentek a cég által alkalmazott az enyhén megkérdőjelezhető módszerek is, például előfordult olyan is, hogy az Edge veszélyesnek állította be a Chrome telepítőjét – írja a hvg.hu.

A Redditen most több bejegyzés is kering, miszerint június eleje óta a cég a Windows Családbiztonság (Family Safe) funkcióján keresztül megakadályozza a felhasználókat abban, hogy megnyissák a Chrome-ot.

Több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a Windows 11 alatt a Chrome egyszerűen összeomlik, gyorsan villog, és nem lehet hibaüzenet nélkül megnyitni.

A Google állítása szerint már kivizsgálták az esetet, és arra jutott a cég, hogy a Chrome működésképtelenségének oka valóban a Microsoft felügyeleti eszközében keresendő.

Természetesen a Windows biztonsági funkciója opcionális, akkor érdemes bekapcsolni például, ha a szülő azt szeretné, hogy gyermeke biztonságban internetezzen, így lehetővé téve a képernyő előtt töltött idő kezelését, a böngészés szűrését, valamint a tevékenysége nyomon követését. Az eszközt többek között az oktatási intézmények is használhatják.

A Microsoft jelenleg még nem reagált a megkeresésekre, és úgy látszik nem siet minden áron a Chrome használók segítségére.

Az Engadget szerint azonban van átmeneti megoldás a problémára, hiszen ha a chrome.exe fájlt átnevezi valaki mondjuk chrome1.exe-re, akkor a böngésző a hiba dacára is elindul.