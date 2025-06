Egyre nagyobb teret tölt be a mesterséges intelligenciával összeforrt technológiák használata az európai uniós vállalkozásokban, de Magyarországon még nem robbant be túlzottan ez az ígéretes, ám veszélyeket is tartogató technológiai tendencia. Vajon merre halad az MI dominanciája a nagyvilágban? Bővebben >>>