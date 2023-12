A Google megkezdi azoknak az inaktív Gmail-fiókoknak a törlését, amelyeket már legalább két éve nem használtak. Azokat a Gmail-fiókokat már a mai nappal elkezdik eltüntetni, amelyekbe két éve senki sem lépett be – írja az ABC News.

Ez azt jelenti, hogy az e-mailek, valamint a fiókhoz tartozó Google Drive, a Google Dokumentumok, a naptárbejegyzések és a fényképek is eltűnnek ezekkel az „alvó” fiókokkal együtt.

A vállalat májusban jelentette be a lépést, hogy megvédje a felhasználókat a biztonsági kockázatokkal szemben. Ugyanis a Google szerint ezek az elfeledett fiókok nem egyszer régen gyakran használt jelszavakkal, vagy jelenleg is élő, máshol bevetett jelszavakkal működnek. Arról nem is beszélve, hogy ezeknél a törlésre ítélt Gmail-fiókoknál tízszer kisebb eséllyel van beállítva a kétlépcsős azonosítás, ami szintén növeli a lopás veszélyét.

A Google szerint a következő műveletek bármelyike megakadályozza a fiók törlését:

e-mailek olvasása/küldése;

a Google Drive használata;

a YouTube-videók megtekintése;

az alkalmazások letöltése a Google Play áruházból;

vagy a Google kereső használata.

A Google szerint az irányelv csak a személyes fiókokra vonatkozik, szervezetekre, például iskolákra vagy vállalkozásokra nem. A YouTube-videókat tartalmazó fiókok szintén mentesülnek a törlési akció alól.

Elsőként azokat a fiókokat törlik, amelyeket létrehoztak, majd soha többé nem használnak. Az érintett felhasználóknak elvileg több előzetes értesítést is kell kapniuk a szolgáltatótól a törlés tényéről.