A Bloomberg márciusban számolt be arról, hogy az Apple partnerséget keres a Google-lal egy hatalmas megállapodásra, amely lehetővé tenné az iPhone felhasználók számára, hogy kihasználják a Gemini egyedi lehetőségeit. Az Apple abban reménykedik, hogy még ebben az évben licencelheti a Geminit, és kihasználhatja az AI-t az új iOS-frissítések révén.

A Financial Times szerint a Google vélhetően több új mesterséges intelligencia-funkciót fontolgat a Google Keresésben, amelyek gyarapítani fogják a jelenlegi prémium előfizetési szolgáltatásokat. Bár a Google-on belül továbbra is különféle ötletek keringenek, az ügyben jártas források azt mondták, a koncepció fejlesztés alatt áll, és a cég szokásos keresője továbbra is szabadon használható marad. Az ingyenes és prémium keresési termékek azonban állítólag továbbra is megjelenítenének hirdetéseket – írta a foxbusiness.

A Google One AI prémium tagsága hozzáférést biztosít a felhasználóknak bizonyos, a Google által épített mesterséges intelligencia-funkciókhoz, beleértve a 2 TB tárhelyet és a Gemini asszisztens egy verzióját a Gmailhez és a Dokumentumokhoz.

A Google március 4-én bemutatta a Gemini új funkcióját, egy blogbejegyzésben pedig megerősítette, hogy korlátozza a választásokkal kapcsolatos kérdéseket, amelyeket a felhasználók feltehetnek a Gemini nevű chatbotjának, hogy a cég elkerülje a mesterséges intelligenciával kapcsolatos további vitákat. Erről itt írtunk részeletesebben >>>

A változások ellenére a Google még nem adta ki újra a Gemini képgeneráló funkcióját, amely az év elején vitákat váltott ki, amikor történelmileg pontatlan képeket készített a nácikról és az alapító atyákról. A funkciónak nehézségei voltak a fehér emberekről készült képek létrehozásában is.