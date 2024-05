Új, elmondása szerint forradalmi stylus-t mutatott be az Apple, amely áttörést jelenthet a felhasználók ötleteiben és kreativitásában.

Az Apple Pencil Pro egy nyomásra érzékeny szenzorral vértezte fel az eszközt, amelyet ha összenyomunk, akkor egy új eszközpaletta jelenik meg a képernyőn, ahol a vonalsúlyokat és a színeket változtathatjuk.

Ugyanakkor akik a Procreate grafikai tervezőprogramban dolgoznak vele, azok az ecsetek gyorsbillentyűit is aktiválhatják vele, valamint a kép méretét is állíthatják, valamint új színt is bevezethetnek az alkotásba – írja a Business Insider.

Ha pedig mindez nem volna elég, a Pencil Pro az iPad Pro található mágnessel párosítható, tölthető és tárolható, ráadásul a Lokátor applikációt is támogatja, így elhagyni sem tudjuk.

Az új ceruza mellett egy új billentyűzetet is bemutatott a vállalat Magic Keyboard néven, amellyel állításuk szerint olyan használni az iPad Pro-t, mintha egy Macbook lenne.

Az új ceruza igen borsos áron, 130 dollárba, azaz 47 ezer forintba kerül, míg a billentyűzet ennél is többe, 300 és 350 dollár közötti áron lesz kapható (108 és 126 ezer forint), attól függően, hogy a sima vagy a Pro iPad-modellekhez akarjuk megvásárolni.

Az új kütyük már előrendelhetők, a kiszállításuk a jövő héttől kezdődik.