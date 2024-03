Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Miközben az iPhone-gyártó részvényei idén eddig 11 százalékot estek vissza, addig a szoftveróriás 14 százalékos nyereségen áll. A jelenség mögött az áll, hogy miközben az Apple folyamatos harcot vív a technológiát rendkívül érzékenyen érintő szabályozásokkal, addig a Microsoft a mesterséges intelligencián lovagol.

Ez már a vállalatok konkrét piaci értékét tekintve is ijesztő: az Apple 540 milliárd dollárral ér kevesebbet a Microsofthoz képest. Ez a különbség pedig épp akkora, amekkora a Tesla piaci értéke – jegyzi meg a Business Insider.

A kaliforniaiak 2023 végén még a világ legértékesebb részvénytársaságának kiálthatták ki magukat, ám alig pár hónap alatt ez odáig fajult, hogy a piaci kapitalizációjuk a csütörtöki tőzsdezáráskor 2,65 billió dollár volt, szemben a Microsoft 3,19 billió dollárjával. Decemberben az iPhone-gyártó cég mintegy 200 milliárd dollárral ért többet.

Az Apple minden szempontból nehéz napokat él meg: az uniós szabályozások miatt fel kellett adniuk az iOS zárt rendszerét, a méregdrága Vision Pro terméküket szkepticizmus övezi, valamint a hírek szerint többéves fejlesztés után a vállalat úgy döntött, hogy mégsem gyárt autót.

Ráadásul ha mindez nem volna elég, a kínai eladásaik is gyengélkednek, valamint az EU versenyszabályozói is 2 milliárd dolláros bírságot szabtak ki rájuk, amiért erőfölényével visszaélve ártott az Apple Music-kal konkurens zenei streaming szolgáltatóknak, legutóbb pedig az amerikai igazságügyi minisztérium is pert indított ellenük.

Ezzel szemben a Microsoft-részvények lángra kaptak, miután a vállalat részesedést vállalt a ChatGPT anyavállalatában, az OpenAI-ban.