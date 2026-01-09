A mesterséges intelligencia terén egyre élesebbé váló globális versenyben a DeepSeek gyorsan növekvő pozíciót töltött be. Nyílt forráskódú és költséghatékony modelljei kihívást jelentenek az olyan vezető amerikai platformok számára, mint az OpenAI ChatGPT és a Google Gemini – írja a Euronews.

A Microsoft legújabb jelentése szerint a DeepSeek piaci részesedése Fehéroroszországban becslések szerint 56 százalék, Kubában 49 százalék, Oroszországban pedig 43 százalék. A kínai startup Szíriában, Iránban és néhány afrikai országban, például Etiópiában, Zimbabwéban, Ugandában és Nigériában is jól teljesített. A DeepSeek legnagyobb piaci részesedése Kínában található 89 százalékkal.

A jelentés szerint a DeepSeek népszerűségének növekedése Kínán kívül az amerikai szolgáltatások korlátozásainak, illetve a külföldi technológiákhoz való hozzáférés korlátozottságának tudható be.

Az AI program ezenkívül alapértelmezett chatbotként működik a Huawei és más kínai gyártók telefonjain.

A népszerűségét tovább erősítette a weben és mobil eszközökön elérhető ingyenes használat, amelynek köszönhetően több millió, árérzékeny régióban élő felhasználó érheti el a programot korlátok nélkül.

A DeepSeek használata Észak-Amerikában és Európában továbbra is elmaradt. Néhány európai ország, például Olaszország, Dánia és a Cseh Köztársaság, adatbiztonsági és kiberbiztonsági aggályok miatt megtiltották kormányzati ügynökségeinek, hogy DeepSeek-modelleket használjanak eszközeiken.